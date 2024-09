Simmering: Genießer pilgern zum „Schloss Gourmet“

Zum ersten Mal wird sich das älteste Schloss Wiens, das Schloss Neugebäude, am 28. und 29. September in ein Mekka für Genießer und Feinschmecker verwandeln: beim „Schloss Gourmet“-Festival.

40 Gourmet-Restaurants, Spitzen-Köche und Produzenten aus aller Welt werden vertreten sein; neue Food-Produkte, Champagner und Wein laden zum Verkosten ein. Genussmarkt, Gourmet-Meisterklassen, und Genussbühnen bieten Besuchern ein kulinarisches Fest der Sinne. Wer kosten und ausprobieren und sich von Meisterköchen Tipps und Tricks holen möchte, ist an diesen Tagen beim „Schloss Gourmet“-Festival auf der richtigen geschmacklichen Spur.

Nicht nur für den Gaumen, sondern auch für die Ohren ein Genuss

An jedem Abend des 2-tägigen Festivals erwartet die Gäste ein besonderer Show-Act. So wird am 28.9. um 20 Uhr der Wiener Songwriter und fünffache Amadeus-Award-Preisträger Julian le Play mit einem seiner neuen „Unplugged“-Konzerte das Publikum verzaubern. Österreichs größtem und unvergesslichen Popstar von Weltruhm ist dann der zweite Abend gewidmet (29.9., 19 Uhr). Bei „Falco Forever – The Show“ bringt die Hits des legendären „Falken“ in der authentischen Interpretation von Michael Patrick Simoner.

„Schloss Gourmet“-Festival

28.–29.9.2024

Jeweils 12–22 Uhr

Schloss Neugebäude

Otmar-Brix-Gasse 1

1110 Wien

www.schlossneugebaeude.wien

Kostenloser Shuttle-Service von Simmering (16–22 Uhr).

1 kostenloses Getränk in der Schlossbar gegen Vorweis des Tickets (Schlosswein, Schlossbier, Spritzer oder alkoholfreies Getränk).

Tickets bei ÖTicket um 12 Euro (erm. für Studenten/Senioren: 10 Euro) unter oeticket.com

Foto: Freepik.com