Simmering: Julia Engelmann live im Gasometer!

Multitalent Julia Engelmann will am Mittwoch (6. 9.) im Gasometer für Stimmung sorgen. Die deutsche Poetry-Slammerin, Sängerin und Schauspielerin wird dem Publikum bei ihrer Show in Simmering neue Musik und Poesie präsentieren.

Engelmann sammelte erste Schauspielerfahrungen an einem Jugendtheater. 2006 und 2010 stand sie in Theaterstücken in Bremen auf der Bühne. 2010 bis 2012 spielte sie in der RTL-Soap „Alles was zählt“ eine Eishockeyspielerin. 2010 gewann Engelmann zweimal nacheinander das Bremer Slammer-Filet und slammte infolgedessen bei Kunst-und-Musik-Festivals. 2011 vertrat sie das Slammer-Filet bei Landesmeisterschaften in Hannover.

13 Millionen Aufrufe für Video auf YouTube

In sozialen Netzwerken wurde Engelmann 2014 durch das virale Teilen einer Aufzeichnung ihres Auftritts bei einem Hörsaal-Slam 2013 bekannt, wo sie zu einem bewussten Nutzen der Zeit aufruft. Der Mitschnitt wurde bei einem TV-Lernsender ausgestrahlt, doch erst nachdem ein Blogger darauf aufmerksam gemacht hatte, wurde der Clip schlagartig bekannt und verzeichnete bis 2020 allein auf YouTube 13 Millionen Aufrufe. Infos und Tickets für die Wien-Show: www.planet.tt