Simmering: Klimateam-Projekte bringen erholsames Grün

Simmering, Pionier-Bezirk beim Klimaschutz, hat drei Klimateam-Projekte fertiggestellt. Neben der Fassadenbegrünung zweier Gemeindebauten und einer natürlichen Wiesenfläche bei der Lebergasse wurde auch der Naturlehrpfad „Nature for Kids“ wiederhergestellt und eröffnet.

Das Wiener Klimateam verfolgt das Ziel, gemeinsam mit den Bewohnern der Bezirke Ideen umzusetzen, die für ein bessere Lebensqualität und ein besseres Klima in der Stadt sorgen. Mit 11 Projekten, die im Klimateam-Jahr 2022 entstanden sind, ist der Bezirk dabei ein Vorreiter in Sachen Klimaschutz.

Artenreicher Erholungsraum: Naturlehrpfad „Nature for Kids“

Zwischen der Florian-Hedorfer-Straße und dem Schloss Neugebäude ist der vor einigen Jahren aufgelassene Naturlehrpfad wiederhergestellt. Schon im November pflanzten Bezirksbewohner und Schüler der VS Florian-Hedorfer-Straße zusammen mit Klimastadtrat Czernohorszky, Bezirksvorsteher Steinhart und dem Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien ein kleines Wäldchen. In den letzten Monaten folgten weitere Bäume, mobtierte Bänke und Spielgeräte. Auf die Simmeringer wartet ein Erholungsraum mit Spiel- und Sportgeräten, Lehrtafeln, Sitzbänken und bunten Blühstreifen. Bezirks-Chef Thomas Steinhart und Stellvertreterin Ramona Miletic freuen sich über die Eröffnung: „Jetzt im Sommer braucht es grüne und schattige Orte zum Durchschnaufen und Pause machen. Die Simmeringer haben das erkannt und aus mehreren Einzelideen das Projekt Familiengerechter Naturlehrpfad geschaffen. So geht gemeinsames Stadtgestalten.“

Gesundes Mikroklima: Blumenwiese bei der Leberstraße

Beim Projekt „Simmering summt“ entwickelt man bestehende Rasenflächen zu Wiesenflächen weiter, die nur 2–3mal pro Jahr gemäht werden. So kann ein artgerechter Lebensraum für Insekten, Kleintiere und Vögel entstehen, der auch das Mikroklima des Grätzls verbessert. Bei der Leberstraße ist eine derartige Blumenwiese mit einem bunten Mix aus Kräutern, Gräsern und Blühpflanzen auf 240 Quadratmetern entstanden.

Hitzeschutz: Fassadenbegrünung bei Gemeindebauten

Neu sind auch die Fassadenbegrünungen der Wohnhausanlagen in der Römersthalgasse 9-17 und Herbortgasse. Damit ist es gelungen, nicht nur einen natürlichen Schutz gegen Lärm, Staub und Hitze zu errichten, sondern auch einen Lebensraum für Insekten und Vögel zu schaffen. Gerade im Sommer wird dadurch ein Hitzestau an den Betonoberflächen vermieden und ein angenehmes, kühlendes Wohnklima für die Bewohner geschaffen. Zudem binden die grünen Pflanzen stärker das gerade für das Klima so belastende Kohlendioxid.

Einen Überblick der 11 Simmeringer Klimateam-Projekte finden Sie hier!