Simmering: Krähen attackieren Gärtnerei!

Hitchcocks Vögel lassen grüßen: Krähen haben die Glashäuser der Simmeringer Gemüse-Gärntnerei Schippani in der Hörtengasse 154 angegriffen und beschädigt.

Die scheinbar böswilligen Angriffe entpuppen sich schnell als Verwechslung: „Krähen möchten Nüsse aufschlagen, manchmal verwechseln sie jedoch die Nüsse mit Steinen. Diese lassen sie dann auf die Glastafeln fallen. Diese Schäden nahmen in den letzten Jahrzehnten extrem zu“, so Anneliese Schippani im Gespräch mit dem Wiener Bezirksblatt.

Massive Folgeschäden für die Gärtnerei

„Wir haben jedes Jahr zwischen zehn und 20 Glastafeln, die durch die Krähen zu Bruch gehen“, ergänzt Schippani, die mit ihrem Sohn auf einer Fläche von einem Hektar frische Paradeiser und Gurken anbaut. „Es schaut am ersten Blick nicht nach viel aus, aber der Schaden an den Glastafeln zieht einiges nach sich“, klagt sie. „So muss bei Glasbruch der unterhalb liegende Bereich abgesperrt werden. Es darf dort dann kein Gemüse mehr geerntet werden“, so Schippani. www.stadtlandwirtschaft.wien/betrieb/4159187/gaertnerei-schippani