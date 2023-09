Simmering: Schlepper setzte 29 Flüchtlinge ab

Schlepper-Alarm in Simmering: Von einem Schlepperfahrzeug sind kürzlich 29 illegal eingereiste Migranten in der Kimmerlgasse abgesetzt worden.

Unter den aus Syrien stammenden Menschen, die in einem Kastenwagen transportiert worden waren, befanden sich auch elf Kinder. Der mutmaßliche Schlepper wurde im Burgenland festgenommen. Es handle sich um einen 22-jährigen Schweden. Er hatte offenbar versucht, nach Ungarn zu flüchten. Der Kastenwagen wurde bereits sichergestellt.

Zeugen riefen Polizei

Aufmerksame Zeugen hatten beobachtet, wie die 29 Personen den weißen Kastenwagen in der Kimmerlgasse verlassen hatten, und sofort den Polizei-Notruf verständigt. Die herbeigerufenen Beamten hielten die Migranten an und brachten sie in ein Polizeianhaltezentrum.