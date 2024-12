Hyblerpark: Ein Bezirk zeigt Nachbarschaftsgeist

Wahrer Nachbarschaftsgeist: 2024 konnten sich engagierte Bewohnerinnen und Bewohner im Simmeringer Gebiet rund um den Hyblerpark beim Nachbarschatz der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) mit eigenen Ideen und Projekten bewerben. Nun sind die Projekte erfolgreich umgesetzt – mit großem Erfolg!

Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) setzt sich seit 50 Jahren für das gute Miteinander in der Stadt ein. Die Initiative Nachbarschatz fördert und stärkt den Zusammenhalt in Wiener Stadtteilen. In diesem Jahr kamen in Simmering zahlreiche kreative und inklusive Aktionen zustande, die mit Begeisterung umgesetzt wurden. Die erfolgreichen Projekte zeigen, wie lebendig und vielfältig Nachbarschaft in Wien sein kann.

Nachhaltiger Flohmarkt im Hyblerpark

Am 13. Oktober verwandelte sich der Hyblerpark in ein lebendiges Flohmarkt-Areal. An acht Ständen wechselten Second-Hand-Kleidung, Spielzeug und Haushaltswaren ihre Besitzer. Der Flohmarkt bot nicht nur eine nachhaltige Möglichkeit, Gegenstände weiterzugeben, sondern förderte auch das Zusammenkommen der Nachbarn. Das Event war ein großer Erfolg, und viele Passanten brachten spontan ihre eigenen Schätze mit, um sich am Verkauf zu beteiligen. Sowohl Verkäuferinnen als auch Besucher*innen äußerten den Wunsch nach einer Wiederholung dieser tollen Nachbarschaftsaktion.

Gemeinschaft und Inklusion bei Spielen und Spaziergängen

Die wöchentlichen Gemeinschaftsspieleabende erfreuen sich in Simmering großer Beliebtheit. Brettspielbegeisterte aus der Nachbarschaft treffen sich regelmäßig, um bei neuen Spielen Kontakte zu knüpfen. Der Nachbarschatz brachte zusätzliche Spiele und neue Teilnehmer in die Runde. Zudem fand im November der „Walk and Talk“ statt, bei dem 17 Frauen aus Simmering bei einem gemeinsamen Spaziergang über Themen wie kulturelle Vielfalt und nachhaltiges Leben diskutierten. Der Ausklang des Tages erfolgte bei einem Picknick im Park, bei dem die Teilnehmerinnen bei warmem Tee ins Gespräch kamen.

Inklusive Jause und neue Perspektiven

Ein weiteres Highlight war eine inklusive Jause im November, organisiert vom Selbstvertretungs-Zentrum. Hier wurden Konzepte wie „Leichte Sprache“ auf spielerische Weise vermittelt, um den Austausch und das Verständnis zu fördern. Die Teilnehmer übersetzten komplexe Begriffe in einfache, verständliche Sprache und reflektierten dabei über ihre eigene Wahrnehmung von Sprache. Stefanie Simic, Projektverantwortliche der GB* für den Nachbarschatz, fasste zusammen: „Bei der inklusiven Jause habe ich einiges gelernt und gemerkt, wie viele Wörter wir oft verwenden, ohne ihre Bedeutung wirklich zu hinterfragen.“

Fazit: Ein erfolgreicher Impuls für Simmering

Die vielfältigen Projekte rund um den Hyblerpark haben das Potenzial der Simmeringer Nachbarschaft sichtbar gemacht. Mit einer Unterstützung von 3.000 Euro wurden Initiativen zur Förderung von Gemeinschaft, Inklusion und Nachhaltigkeit realisiert. Der Nachbarschatz zeigt, wie aktive Bürger ihre Nachbarschaft mitgestalten und bereichern können.

