Simmering: Zum Schulstart gab es eine Überraschung

Der erste Schultag ist etwas Besonderes – und für kleine Kinder immer mit viel Aufregung verbunden. Den Erstklässlern in Simmering wurde der Einstieg in den Schulalltag gleich mit einem besonderen Überraschungspaket leicht gemacht.

Gemeinsam mit der Jugendbeauftragten Amerisa Bajric hat Bezirksvorsteher Thomas Steinhart den Kindern den Schulstart in Simmering besonders gemacht. Um den Erstklässlern in Simmering den Start in die Schule zu versüßen, wurden den Schulwarten insgesamt 1.732 Willkommenspakete überreicht.

Unterstützung bei einem neuen Lebensabschnitt

Diese Pakete, gefüllt mit Bleistiften, Spitzer und Radiergummis, sollen den Kindern Freude bereiten und sie auf die spannenden Herausforderungen im neuen Schuljahr vorbereiten. Die Freude war bei den „Taferlklasslern“ natürlich groß. Bezirksvorsteher Thomas Steinhart: „Der erste Schultag ist ein ganz besonderer Moment im Leben eines Kindes. Mit unserem Geschenk möchten wir den Kindern nicht nur eine kleine Freude machen, sondern auch zeigen, dass wir an sie denken und sie in ihrem neuen Lebensabschnitt unterstützen.“