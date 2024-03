Favoritner Sirus Madjderey pfeift sich zum Weltrekord

Der österreichische Kunstpfeifer Sirus Madjderey, der in Favoriten lebt hat es bis zur Spitze geschafft und noch weit darüber hinaus.

Sirus Madjderey erzielte am 11. März 2024 den höchsten jemals von einem Menschen gepfiffenen Ton mit einer Frequenz von 19.264 Hertz. Der bisherige Weltrekord liegt laut Guinessbuch der Rekorde bei 10.599 Hertz. Der erfolgreiche Weltrekordversuch fand im Tonstudio High Mountain Records in Erl, Tirol statt und wurde von Weltrekord-Richter Günter Bugl der Record Holders Republic (RHR) offiziell bestätigt. Der Fokus bei RHR-Weltrekorden liegt auf Höchstleistungen, die beweisen, wozu der menschliche Körper in der Lage ist.

Fast Ultraschall

Ab einer Frequenz von 20.000 Hertz beginnt das Frequenzspektrum von Ultraschall. Fledermäuse und Wale kommunizieren auf dieser Frequenz. Um die Messung durchzuführen und zu verifizieren, kam spezielles technisches Equipment zum Einsatz. »Das Ziel, den höchsten gepfiffenen Ton zu erreichen, ist eine Herausforderung, die mich sowohl künstlerisch als auch persönlich reizt«, erklärte Madjderey vor seinem Versuch. Der nunmehrige Weltrekordhalter nutzt auch hauptberuflich seine Lippen, um ein breites Spektrum an Musikstücken sowohl bei öffentlichen als auch bei privaten Events besonders eindrucksvoll zu interpretieren.

Alle Infos dazu unter www.kunstpfeifer.com