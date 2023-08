Ein Theater: Die Super-Heldinnen der Beserlparks

Das Theater Frischluft spielt im Herbst 2023 erneut in den Wiener Parkanlagen Theater für alle – kostenlos und niederschwellig. Dieses Mal geht es um die Superkräfte der Stadtbewohner und wie diese sich frei entfalten können.

„Frischluft – Verein zur Förderung für Theater als Basiskultur“ wurde im Jahr 2013 von Barbara Salcher und Ella Necker gegründet. Ihr Logo ist der Heißluftballon. Er steht für die Flexbilität und Bewegtheit der Frischluft. „Wir spielen gerne in kleinsten Räumen als auch auf den großen Bühnen. In Schulen, Kindergärten, Altersheimen, Parkanlagen, Hinterhöfen und glamourösen bis einfachen Bretterböden.“, so die beiden Schauspielerinnen aus Leidenschaft.

Besonderes Beserlpark-Theater

Eine Besonderheit ist das Beserlpark-Theater. Das Theater Frischluft baut sein einfaches Bühnenbild mitten auf der Parkwiese auf, hängt bunte Kostüme an die Garderobenhaken und lädt die Parkbesucher zur Vorstellung ein. „Wir glauben an die Kraft des Theaters und dass es Menschen verzaubern kann. Deshalb wollen wir es aus dem Bühnenraum hinaus in die ganze Stadt bringen.“ So hat man auch heuer wieder ein interessantes Projekt am Start.

Die Superheldinnen des Sommers

Ab September 2023 spielt das Theater Frischluft in sechster Saison sein Beserlpark-Theater. Dieses Mal wird das Stück “POWER ON” gezeigt. In Gotham City ist es Batman, auf Themyscira Wonderwoman, in Troja ist es Achilles. Doch wer ist es in Wien? Die zwei Superkräfte-Forscherinnen Ella Necker und Barbara Salcher befragen in den Parkanlagen die Stadtbewohner nach ihren Talenten. Was kannst du so richtig gut? Das Parkpublikum wird ermutigt, seine Kräfte mit den anderen zu teilen. Diese geballte Ladung an Fähigkeiten wird im Laufe der Aufführung gebraucht, um die außer Rand und Band geratene Superheldin Patricia Flashlight zu besänftigen. Die nämlich setzt die Stadt permanent unter Strom und sorgt für massive Anspannung in der Gesellschaft. Grund dafür ist ihr langandauernder Konflikt mit ihrer Superhelden-Kollegin Penelope Strong-Eye, die hellseherische Kräfte hat.

Schillernde Kostüme und viel Humor

Mit einer großen Portion Humor und schillernden Kostümen bereitet das Theater Frischluft den Wienern einen heiteren Nachmittag. Tun dafür muss man nicht viel. Einfach kommen und genießen. Mehr Infos unter: www.theater-frischluft.at

Die Termine:

WANN? 5. September 2023, 16 Uhr

WO? Wilhelmsdorfer Park, 1120 Wien

WANN? 6. September 2023, 15 Uhr

WO? Alois-Drasche-Park, 1040 Wien

WANN? 6. September 2023, 16.30 Uhr

WO? Scheupark, 1050 Wien

WANN? 11. September 2023, 14.30 Uhr

WO? Rudolfspark, 1010 Wien

WANN? 11. September 2023, 16.30 Uhr

WO? Hamerlingpark, 1080 Wien

WANN? 12. September 2023, 16.30 Uhr

WO? Paul-Hock-Park, 1210 Wien

WANN? 16. September 2023, 11 Uhr

WO? Baumgartner-Casino-Park, 1140 Wien



WANN? 18. September 2023, 16.30 Uhr

WO? Arenbergpark, 1030 Wien

WANN? 19. September 2023, 15 Uhr

WO? Währinger Park, 1180 Wien

WANN? 19. September 2023, 16.30 Uhr

WO? Olympiapark, 1190 Wien



WANN? 20. September 2023, 16.00 Uhr

WO? Hubert-Marischka-Park, 1060 Wien

WANN? 25. September 2023, 16 Uhr

WO? Andreaspark, 1070 Wien

WANN? 26. September 2023, 15 Uhr

WO? Herderpark, 1110 Wien

WANN? 26. September 2023, 16.30 Uhr

WO? Helmut-Zilk-Park, 1100 Wien

WANN? 30. September 2023, 11.0 Uhr

WO? Fridjof-Nansen-Park, 1230 Wien

WANN? 2. Oktober 2023, 15.30 Uhr

WO? Arne-Karlson-Park, 1090 Wien

WANN? 3. Oktober 2023, 16 Uhr

WO? Reithofferpark, 1150 Wien