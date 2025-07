Ein August voller Strauss: Wien feiert den Walzerkönig

Ob im Wald oder am Karlsplatz – im August verwandelt sich Wien in eine große Bühne für Johann Strauss. Musik, Kunst, Operette und Picknicks: Der Sommer klingt nach Walzer und Zukunft.

Wenn sich Wien im Sommer herausputzt, ist die Bühne oft ebenso wichtig wie der Applaus. 2025 bekommt die Stadt einen zusätzlichen Glanzmoment. Sie feiert den 200. Geburtstag des „Walzerkönigs“ Johann Strauss (Sohn) – und das nicht mit steifen Galaabenden, sondern mit einer ganzen Reihe kreativer, offener und überraschender Events. Vom Himmel über Grinzing bis zur aufblasbaren Kunst am Karlsplatz: Strauss 2025 ist ein Fest für alle Sinne – generationsübergreifend, musikalisch mutig und vor allem draußen und mittendrin.

Wanderung & Picknick: Strauss mit Sound und Aussicht

Am 2. August geht es hinauf „Am Himmel“, wo bei „Strauss mit Aussicht“ nicht nur Walzer, sondern auch Rap, Jazz, Kammermusik und Chorklänge aufeinandertreffen. Mit dabei: EsRap, BartolomeyBittmann, Marino Formenti, der Schmusechor und das inn.Wien Streichensemble – ein echter Genre-Crossover. Wer Musik lieber in Bewegung genießt, wird am 3. August beim Klangpfad in Grinzing fündig. Auf dem Paula-Wessely-Weg erklingen neun neue Kompositionen – geschrieben speziell für diesen Wanderweg. Ein echtes Highlight für Familien ist das Ö1 KulturPicknick am selben Tag: Pop-up-Konzerte, Live-Radio und ein Kinderprogramm rund um Strauss bringen Musik in den Park und auf die Picknickdecke. Ganz Wien wird zum Hörsaal!

Operette & Octopus: Strauss trifft auf Zeitgeist

Ab dem 10. August bringt Regisseur Nikolaus Habjan mit „Wiener Blut“ frischen Wind ins Schlosstheater Schönbrunn. Die neue Inszenierung der Strauss-Operette verspricht Tempo, Fantasie und augenzwinkernde Gesellschaftskritik – klassisch, aber nicht angestaubt. Ab dem 15. August wird’s dann richtig spektakulär: Im Resselpark am Karlsplatz zieht OCT.opus 25 ein: eine aufblasbare, oktopusartige Skulptur der Gruppe God’s Entertainment. Rund um das Kunstwerk gibt’s vier Wochen lang Konzerte, Performances und Diskussionsformate, die das Erbe von Strauss mit zeitgenössischer Kunst verknüpfen.

Mehr Veranstaltungen finden Sie unter: www.johannstrauss2025.at