So einfach kann man Weihnachtsfreude spenden

Gemeinsam mit der Tafel Österreich sammelt MyPlace-SelfStorage auch in diesem Jahr wieder Weihnachtsspenden für bedürftige Menschen. Vom 13. November bis zum 14. Dezember 2023 können in den 15 MyPlace-Häusern in Wien haltbare Lebensmittel und originalverpackte Hygieneartikel abgegeben werden.

In Zeiten der Inflation werden Probleme wie zum Beispiel Altersarmut durch zu niedrige Altersbezüge, Obdach- und Wohnungslosigkeit sowie zu niedrige Sätze der staatlichen Studienbeihilfe in vielen Familien zu einer noch größeren Belastung und Betroffene benötigen vermehrt Unterstützung. Das Weihnachtsfest im Kreis der Liebsten sollte gerade deshalb ein Anlass zur Freude und nicht mit zusätzlichen Sorgen verbunden sein.

Um armutsbetroffene Menschen zu unterstützen und ihnen ein glückliches Weihnachten zu ermöglichen, setzen Die Tafel Österreich und der Lagerraumanbieter MyPlace-SelfStorage auch in dieser Vorweihnachtszeit auf sozialen Zusammenhalt und sammeln wieder Sachspenden für bedürftige Menschen. In der Zeit vom 13. November bis einschließlich 14. Dezember wochentags von 8:30 bis 17:30 Uhrwerden in den MyPlace-Häusern Spenden angenommen und dort in einem „Spendenabteil“ gelagert.

Folgende Spenden werden benötigt:

Haltbare Lebensmittel, wie z. B. Nudeln, Reis, Kaffee, Tee, Konserven jeder Art (Obst, Gemüse, Suppen etc.), Speiseöl

Originalverpackte, haltbare Weihnachtssüßigkeiten, wie Lebkuchen, Spekulatius oder Vanillekipferl

Originalverpackte Hygieneartikel, wie z. B. Seife, Shampoo etc.

Die bei MyPlace gesammelten Spenden werden noch vor Weihnachten an die von der Tafel Österreich belieferten ca. 100 sozialen Einrichtungen mit rund 28.000 armutsbetroffenen Menschen ausgegeben. „Gerade im heurigen Jahr, wo die gestiegenen Energie-, Miet- und Lebensmittelpreise v. a. armutsbetroffene Menschen noch stärker als alle anderen Bevölkerungsschichten belasten, ist die Solidarität in der Bevölkerung umso wichtiger. Nur gemeinsam werden wir es mit Aktionen wie von MyPlace schaffen, für Menschen in Not in ganz besonders schwierigen Zeiten und gerade zu Weihnachten da zu sein und mit dringend benötigten Lebensmittel- und Hygieneartikelspenden zu helfen“, erklärt Alexandra Gruber, Geschäftsführerin Die Tafel Österreich.

MyPlace-SelfStorage führt die Spendenaktion bereits seit 2010 mit den lokalen Tafelorganisationen in allen Städten durch, in denen MyPlace vertreten ist. Darüber hinaus stellt das Unternehmen den örtlichen Tafeln das ganze Jahr über kostenfreie Lagerräume zur Verfügung.

Die Spenden-Abteile befinden sich in folgenden MyPlace-Häusern (www.myplace.at/standorte/wien):