Spannende Umfrage-Daten: So feiern wir Weihnachten

Weihnachtsessen: Während in Wien Fisch dominiert, gibt es in Salzburg und Oberösterreich traditionell Würstel. In Kärnten und Vorarlberg steht Raclette hoch im Kurs.

