So feiert Wien den St. Patrick’s Day

Der St. Patrick’s Day wird jährlich am 17. März gefeiert und ist ein beliebter Feiertag für viele Menschen in Irland und auf der ganzen Welt. Auch die Wienerinnen und Wiener erfreuen sich zunehmend an dem ausgelassenen Fest mit grünem Bier und Dudelsackmusik.

Der Feiertag ehrt den heiligen Patrick, den Schutzpatron Irlands, der im 5. Jahrhundert lebte und für die Verbreitung des Christentums in Irland bekannt ist. Auf ihn ist auch das Kleeblatt als irisches Wahrzeichen zurückzuführen. Der Legende nach nutzte er das dreiblättrige Kleeblatt als Metapher für die Dreifaltigkeit. Was viele nicht wissen: Weder war St. Patrick Ire, noch hieß er ursprünglich Patrick. Er kam als Maewyn Succat im Gebiet des heutiges Wales zur Welt und wurde von keltischen Kriegern gefangen genommen und nach Irland verschleppt. Nachdem er schließlich in seine Heimat zurückgekehrt war, soll ihn eine Vision wieder nach Irland geleitet haben. Die Feierlichkeiten zum St. Patrick’s Day beinhalten oft Paraden, Festivals und das Tragen von Kleidungsstücken in der der Nationalfarbe der „grünen Insel“. Auch das traditionelle grün eingefärbte Bier darf dabei nicht fehlen.

Veranstaltungen in Wien

Auch in Wien erfreut sich der St. Patrick’s Day immer größerer Beliebtheit. Die ausgelassenen Festlichkeiten erstrecken sich in vielen Orten der Stadt noch über das gesamte Wochenende. Einige Highlights haben wir hier zusammengefasst:

St. Patrick’s Day im Wiener Prater

Zahlreiche Gastronomiebetriebe im Wiener Prater warten heute ab 14:00 Uhr mit irischer Musik und traditionellen Speisen und Getränken auf. Vor Ort werden außerdem Sammelpässe aufliegen: Der Besuch von mindestens drei der teilnehmenden Gastro-Betriebe wird mit einer Freifahrt im Prater oder freiem Eintritt im Planetarium belohnt. Nähere Infos hier

Das Hard Rock Cafe feiert in grün

Bis zum 19. März serviert das Hard Rock Cafe Vienna grünes Guinness Bier und deftige Spezialitäten. Heute Abend um 20:00 Uhr nimmt die Liveband „Long Beard Brothers“ seine Gäste mit auf eine musikalische Reise nach Irland.

St. Patrick’s Day Parade

Am 18. März um 11:30 Uhr startet der Umzug bei der Freyung. Musikalisch begleitet wird die Parade von der Vienna Pipes and Drums-Band, einer in Wien beheimateten schottischen Dudelsackgruppe. Das Ende des Umzugs ist für ca. 12:15 beim Burgtheater geplant, gefeiert wird aber weiter bis etwa 16:00.

Ausgelassenes St. Patrick’s Wochenende in den Golden Harp Pubs

Wie könnte man den St. Patrick’s Day authentischer feiern als in einem irischen Pub? So bietet beispielsweise die Golden Harp-Kette mit insgesamt 6 Lokalen in Wien bis einschließlich Sonntag ein buntes Programm mit Live Musik, grünem Bier und irischen Goodies. Nähere Infos hier

Straßenfest in Alsergrund

Am 18. März lädt die DoDo Acadamy of Irish Dance zum Straßenfest für die ganze Familie am Spittelauer Platz. Gefeiert wird zwischen 14:00 Uhr und 18:00 mit einer irischen Tanzshow zu jeder vollen Stunde, Kinderstationen, einer Hüpfburg und vielem mehr.