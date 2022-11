So geht`s zur Auffrischungsimpfung bei Hausärzt*innen

+++ Bezahlte Anzeige +++

Die Corona-Schutzimpfung ist das beste Mittel im Kampf gegen die Pandemie. Nur sie senkt das Risiko, an schweren Verläufen und Langzeitfolgen (z.B. Long COVID) zu erkranken. Die Schutzimpfung trainiert das Immunsystem, um eine Infektion und Erkrankung zu verhindern. Dadurch kann der Körper das Virus bestmöglich bekämpfen. In Wien gibt es viele Möglichkeiten, sich die wichtige Impfung zu holen. Buchen Sie am besten jetzt einen Impftermin!

Impfen bei Hausärzt*innen

Die Schutzimpfung besteht dabei aus drei Teilimpfungen, man spricht hier von der sogenannten Grundimmunisierung. Mit einer Auffrischungsimpfung (4. Dosis) wird die Immunantwort auf das Virus noch einmal erhöht. Die Impfung ist kostenlos. Sie ist nicht nur in städtischen Impfzentren erhältlich, sondern auch bei niedergelassenen Ärzt*innen im eigenen Grätzl.

Um einen Termin für eine Auffrischungsimpfung z.B. bei Hausärzt*innen zu buchen, ist eine telefonische Voranmeldung bei der jeweiligen Ordination notwendig. Eine Liste aller Ärzt*innen, die eine Corona-Schutzimpfung anbieten, finden Sie hier.

Impfzentren der Stadt Wien

Das Impfangebot der Stadt Wien ist weiterhin für alle Menschen in Wien verfügbar. Es gibt Impfstandorte mit und ohne Termin. Ein Impftermin in einem städtischen Impfzentrum kann online beim impfservice.wien oder telefonisch unter der kostenlosen Nummer 1450 gebucht werden.

Impfung bei den Impfzentren der Stadt

2. Bezirk Karmelitergasse 9/1. Stock

Montag bis Samstag von 08:00 – 12:00 Uhr und von 13:00 – 17:00 Uhr

Annahmeschluss jeweils 11:45 Uhr und 16:45 Uhr 3. Bezirk TownTown, Thomas-Klestil-Platz 8/2

Montag bis Samstag von 08:00 – 12:00 Uhr und von 13:00 – 17:00 Uhr

Annahmeschluss jeweils 11:45 Uhr und 16:45 Uhr 7. Bezirk Gesundheitszentrum Neubau, Andreasgasse 3

Dienstag bis Freitag von 07:45 – 13:45 Uhr 12. Bezirk Am Schöpfwerk 29/11/R10

Montag bis Samstag von 08:00 – 12:00 Uhr und von 13:00 – 17:00 Uhr

Annahmeschluss jeweils 11:45 Uhr und 16:45 Uhr 15. Bezirk Gasgasse 8-10 (Eingang: Staglgasse 5a)

Montag bis Samstag von 08:00 – 12:00 Uhr und von 13:00 – 17:00 Uhr

Annahmeschluss jeweils 11:45 Uhr und 16:45 Uhr 18. Bezirk Martinstraße 100/1. Stock

Montag bis Samstag von 08:00 – 12:00 Uhr und von 13:00 – 17:00 Uhr

Annahmeschluss jeweils 11:45 Uhr und 16:45 Uhr 21. Bezirk Wassermanngasse 7

Montag bis Samstag von 08:00 – 12:00 Uhr und von 13:00 – 17:00 Uhr

Annahmeschluss jeweils 11:45 Uhr und 16:45 Uhr



Karl-Aschenbrenner-Gasse 3 (Gesundheitszentrum Floridsdorf)

Dienstag bis Freitag von 07:45 – 13:45 Uhr

22. Bezirk Schrödingerplatz, Eingang VHS – Ausgang: Bernoullistraße 1

Montag bis Samstag von 08:00 – 12:00 Uhr und von 13:00 – 17:00 Uhr

Annahmeschluss jeweils 11:45 Uhr und 16:45 Uhr



Austria Center Vienna

Bruno-Kreisky-Platz 1

täglich von 07:00 – 18:45 Uhr (Annahmeschluss 18:00 Uhr)

Auffrischungsimpfung ohne Termin

Lugner City Gablenzgasse 11/Mörtelmarkt, OG, Top 19 (neben DiTech)

Montag bis Samstag von 09:00 bis 13:00 und von 13:30 bis 18:00 Uhr

Annahmeschluss jeweils 12:30 Uhr und 17:30 Uhr Auhof-Center Albert-Schweitzer-Gasse 6 (1140)

Montag bis Samstag von 09:00 bis 13:00 und von 13:30 bis 18:00 Uhr

Annahmeschluss jeweils 12:30 Uhr und 17:30 Uhr Josef-Meinrad-Platz (Burgtheater) Josef-Meinrad-Platz (1010 Wien)

Montag bis Samstag von 09:00 bis 13:00 und von 13:30 bis 18:00 Uhr

Annahmeschluss jeweils 12:30 Uhr und 17:30 Uhr Austria Center Vienna Bruno-Kreisky-Platz 1

täglich von 07:00 – 18:45 Uhr (Annahmeschluss 18:00 Uhr)

Mehr Infos: impfservice.wien

wien.gv.at/coronavirus

Gesundheitsnummer 1450