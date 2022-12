So viel Weihnachtsspeck legen wir im Schnitt zu

Weihnachten ist das Fest des Jahres, bei dem sich Familien und Freunde treffen. Es kann aber auch ein ziemliches „Schlemmer-Dilemma“ werden, wenn man es mit dem Schmausen ein wenig übertreibt: Durchschnittlich nehmen Herr und Frau Österreicher in diesen Tagen

immerhin um 580 Gramm zu.

Der Festschmaus in Zahlen

Das lässt sich leicht durch andere Zahlen erklären: 46 Prozent unserer Landsleute verbringen für das Zubereiten der Weihnachtsspeisen mehr als vier Stunden in der Küche, der Alkoholkonsum steigt um 31 Prozent und ein ordentliches Menü aus Gans, Knödeln, Rotkraut, Wein und Dessert hat im Schnitt zirka 3.000 Kalorien. Ein schwerer Brocken also! Daher sollte man vor allem folgende Lebensmittel eher vermeiden: Weihnachtskekse (1 Keks ­bedeutet rund 100 Kalorien), Früchtebrot (1 Scheibe = 400 Kalorien), Weihnachtsschinken (1 Portion = 650), Bratensauce (100 ml = 100), Preiselbeersauce (1 Portion = 40) und ­Eierlikör (20 ml = 55 Kalorien).

Mehr Bewegung

Die ungesunde Ernährung zu Weihnachten ist natürlich keine österreichische Erfindung. Eine brandaktuelle Studie in Deutsch­land ergab, dass sich dort ein Drittel der Bevölkerung rund um die Feiertage so richtig vollstopft: So ist für 73 Prozent unserer nördlichen Nachbarn ein Verzicht auf Kekse ganz und gar undenkbar, 57 Prozent halten auch nichts von guten Gesundheits-Vorsätzen fürs neue Jahr. Ob das bei uns so anders ist? Wir raten trotzdem zu mehr Bewegung nach den Festtagen, damit das Schlemmer-Dilemma“ nicht zu groß wird!