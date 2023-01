So viele Wiener sind 2022 aus der Kirche ausgetreten

Über 1 Millionen Katholiken leben in Wien. Doch es werden weniger. Allein im Vorjahr sind über 20.000 Menschen aus der Kirche ausgetreten. Damit ist die Zahl an Katholiken weiter rückläufig. Ein Trend, der sich auch in ganz Österreich fortzeichnet.

Wien

1.113.043 Katholiken lebten mit Stichtag 31. Dezember 2021 in Wien. Ein Jahr später verzeichnete die größte Religionsgemeinschaft des Landes in der Bundeshauptstadt um fast 25.000 Mitglieder weniger. 1.088.275 Katholiken sind in Wien gemeldet. In keinem anderen Bundesland traten mehr Menschen aus der Kirche aus. 2022 traten 23.986 Wienerinnen und Wiener aus der Kirche aus, während 2021 19.767 austraten.

Österreich

In ganz Österreich zeigt sich die Katholikenzahl rückläufig. Lebten noch 2021 gut 4,83 Millionen Menschen mit katholischen Glauben, waren es letztes Jahr um 1,96 Prozent weniger (4,7 Millionen). Die Gründe warum Menschen aus der katholischen Kirche austreten sind vielfältig. Neben Kirchenbeiträgen, zählen fehlende Identifikation mit der Institution oder Missbrauchsfälle in der Katholischen Kirche.

Austritt in Wien

Wienerinnen und Wiener können online aus einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgemeinschaft austreten. Der Austritt ist mittels Online-Formular kostenlos, vor Ort sind 2,10 Euro Verwaltungsabgabe zu zahlen. Ein Wiedereintritt in eine Religionsgemeinschaft – etwa in die Katholische Kirche – ist vor Ort möglich.

Mehr Informationen Austritt: https://www.wien.gv.at/amtshelfer/kultur/religion/austritt/erklaerung.html

Mehr Informationen Wiedereintritt (bsp. Katholische Kirche): https://www.erzdioezese-wien.at/pages/pfarrseelsorge/26071824/glaubenundfeiern/wiederaufnahme