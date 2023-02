So viele niedergelassenen Ärzte gibt es in Wien

In Wien gibt es laut einer neuen Statistik insgesamt 6.526 niedergelassene Ärzte: Einer davon ist immer in Ihrer Umgebung! Zum Vergleich: In München etwa sind es bloß 2.947 – da müssen die Patienten schon deutlich längere Anfahrtswege in Kauf nehmen. Wir hingegen können zum Beispiel sehr stolz auf fast 1.500 Allgemeinmediziner und 3.700 Fachärzte sein. ­

Zahl steigend

Außerdem sind Medikamente in rund 330 öffentlichen Apotheken zu beziehen. Die Gesundheitsversorgung funktioniert also bestens. Noch ein positives Detail: Seit dem Jahr 1998 ist die Zahl der niedergelassenen Ärzte in Wien steigend.

Alle Ärzte in Wien: https://www.aerztekammer.at/arztsuche