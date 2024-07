Sommeroase an der Alten Donau: Sommer-Highlights im Bootshaus

Am 20. Juli lässt das Bootshaus die Alte Donau erleuchten und feiert das beliebte Lichterfest am eigenen Steg. Die beliebte Location am Wasser wartet zudem mit einem abwechslungsreichen Sommerprogramm auf und sorgt für Urlaubsfeeling mitten in Wien.

Entspannung und Genuss im Bootshaus

Direkt an der Alten Donau gelegen bietet das Bootshaus eine Oase, um dem regen Treiben der Stadt zu entkommen. Ob ein genussvolles Frühstück oder morgendliches Yoga am Wasser, Seafood Boil bzw. Muschelgrillen am Steg oder After Work am Aperol Wednesday, die Sommer-Highlights sind so vielfältig, dass mit Sicherheit für jede:n etwas dabei ist.

Wo der Alltag zum Urlaub wird: Im Bootshaus an der Alten Donau hat die Familie Querfeld eine Rückzugsort mitten in Wien geschaffen, an dem Genießer:innen die Seele baumeln lassen und den hektischen Alltag getrost hinter sich lassen können.

„Mit unseren sommerlichen Specials laden wir unsere Gäste auf einen Kurzurlaub an die Alte Donau ein. Von Sommer-Drinks während der Mojito Week über mediterrane Spezialitäten aus der Bootshaus-Küche bis hin zur besten Stimmung am Wasser sorgt unsere Crew für ein genussvolles Erlebnis und Urlaubsfeeling pur.“ Ferdinand Querfeld Bootshaus-Geschäftsführer

Lichterfest am 20. Juli – Leuchtendes Highlight im Bootshaus Zwar wurde das alljährliche Radio Wien Lichterfest an der Alten Donau abgesagt, aber im Bootshaus wird das beliebte Fest trotzdem gefeiert. Am 20. Juli wird mit DJ und einer eigenen Aperol Bar am stimmungsvoll dekorierten Bootshaus Steg ausgelassen in die Sommernacht getanzt. Gäste dürfen sich auf ein sommerliches Programm inklusive vieler Überraschungen freuen. Seafood Boil – New Orleans goes Vienna Das beliebte Onepot-Gericht aus den Südstaaten erobert nun auch die Ufer der Alten Donau. Traditionell wird das Gericht aus Louisiana mit den Liebsten geteilt und einfach mit den Händen genossen. Das Bootshaus serviert frische gegrillte Garnelen, Louisiana Crayfish, Muscheln, Spicy Sausage, Corn on the Cob, Potatoe Varietäten und Veggies mit warmer, würziger Cajun Butter. Die nächsten Termine für das Seafood Boil Live-Cooking sind am 19. Juli, 16. August und 13. September. O Sole Mio – Bio-Miesmuscheln am Steg Ein Stück Italien-Urlaub für zuhause: Für ein Gefühl wie an der Adria-Küste müssen keine sechs Stunden mit dem Auto zurückgelegt werden. Im Bootshaus findet dieses Jahr an mehreren Terminen das große Muschelgrillen am Steg statt. Serviert werden frische Bio-Miesmuscheln direkt vom Weber-Grill und vom Chef, Ferdinand Querfeld, höchstpersönlich zubereitet – italienisches Flair inklusive. Das nächste Mal findet das Muschelgrillen am 12. Juli, 2. August und am 30. August statt. Mojito Week: Urlaubsfeeling pur von 8.-14. Juli 2024 Von 8. bis 14. Juli lässt das Bootshaus die Herzen aller Mojito-Lover höherschlagen. Anlässlich des Mojito Days am 11. Juli lädt die Location an der Alten Donau im Rahmen der Mojito Week zur großen Verkostung verschiedenster Mojito-Specials. Ob Bootshaus Mojito, Passion Fruit Mojito, Frozen Rasperry Mojito oder doch Virgin Frozen Mojito: Pommes “Bobo Style” oder Bootshaus Ährenfische runden das kulinarische Erlebnis perfekt ab. Also vorbeikommen, gemeinsam anstoßen und Urlaubsfeeling pur auf der Bootshaus-Terrasse direkt am Wasser genießen! Aperol Wednesdays – Dolce Vita an der Alten Donau genießen Diesen Sommer findet im Bootshaus jeden Mittwoch der Aperol Wednesday statt! Für das perfekte Afterwork-Erlebnis in bester Gesellschaft gibt es bei drei Aperol Spritz den vierten gratis dazu. Einfach jeden Mittwoch ab 16 Uhr Freund:innen, Kolleg:innen und die Liebsten schnappen und den Abend entspannt ausklingen lassen. Dazu passen mediterrane Spezialitäten wie Antipasti, Tzatziki oder Calamari Fritti, die den Abend an der Alten Donau perfekt abrunden.