Sommer-Special: Spannende Schifffahrten

„Glücksmomente am Schiff“ – unter diesem Motto legt die DDSG Blue Danube-Flotte zu unzähligen Schifffahrten ab. An Bord wird jede Menge Unterhaltung geboten, gleichzeitig stehen Entspannung, Erholung und Erlebnis im Vordergrund.

Bei den sommerlichen Themenfahrten locken abwechslungsreiche Attraktionen kombiniert mit dazu passenden Gaumenfreuden und der entsprechenden musikalischen Begleitung zu einem wunderbaren Abend auf den sanften Donauwellen. Hier ein Überblick.

Schwedische Nacht und Sunday Brunch

Am Sonntag, den 6. August, können die Gäste bei der gleichnamigen Fahrt einen Sunday Brunch mit unterhaltsamer Livemusik genießen. Die größten ABBA-Songs und Smörgasbord, ein typisch schwedisches Buffet, gibt es am 25. August im Rahmen der Schwedischen Nacht mit ABBA-Hits. Am 5. August sind alle Kinder zu zauberhaften Märchenstunden mit dem Geschichtenerzähler Chris Ploier eingeladen.

Heurigenfahrten mit Wiener Liedern

Jeden Donnerstag um 19.00 Uhr geht die MS Wien auf die beliebte Heurigenfahrt mit Wiener Liedern. Am Beginn der Fahrt spielen Musiker dezent im Hintergrund. Nach dem Essen geht die Band von Tisch zu Tisch und erfüllt die musikalischen Wünsche der Gäste. Beim Buffet werden kalte und warme Heurigenspezialitäten angeboten.

Musicalstars zum Anfassen

Bei der neuen Themenfahrt „Musicalstars in Concert“ können Passagiere die Künstler hautnah erleben und dabei die idyllische Abendschifffahrt mit Ausblick auf die Wiener Waterfront genießen. Werner Auer, Publikumsliebling aus Musicals wie „Les Misérable“ und „Evita“, präsentiert am 2. August 2023 ein intimes Konzert mit seinem neuen Programm. Vincent Bueno ist Musical-Fans unter anderem aus „Mamma Mia“ sowie aus der ORF-Sendung „Musical! Die Show“ bekannt. Darüber hinaus nahm er am Eurovision Song Contest teil.

Barbecue, Musik und ein Feuerwerk

Am 9. und 23. August findet die Sunset Barbecue Cruise statt. Das großzügige Sonnendeck lädt zu einem Aperitif vor eindrucksvoller Kulisse mit 360-Grad-Panoramablick auf die Wiener Skyline und das Buffet bietet köstliche Grillspezialitäten an. Der Sonnenuntergang wird mit unterhaltsamer Live-Musik begleitet. Krönender Höhepunkt des Abends ist ein farbenfrohes Feuerwerk.

