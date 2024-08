Sommerabenteuer: Tipps und Aktivitäten für die Familie

Die ersten Wochen im Sommer sind bereits vorüber, und die Tage sind gefüllt mit aufregenden Aktivitäten für Ihre Kinder. Neben Badespaß an Wasserspielplätzen, Sommerrodelbahnfahren an der Hohen Wand und dem ZOOM Kindermuseum, empfehlen wir das Wienxtra Sommerferienspiel.

Dort finden sich immer tolle Ideen. Und falls mal nichts Passendes dabei ist, haben wir hier einige Tipps für Sie:

KLEIN NEUBAU

Am letzten Wochenende vor Schulbeginn verwandelt sich der 7. Bezirk in ein Paradies für Kinder. In der Woche ab dem 26.08. können Kinder unter anderem Berufe wie Fotograf und Polizist ausprobieren oder an Schnupperkursen der Ballschule Frey teilnehmen und sogar Eis selbst herstellen. Aber schnell sein, manche Angebote sind begrenzt!

DARF’S WAS SÜSSES SEIN?

Manchmal darf man auch einmal naschen und warum nicht gleich lernen, wie unsere Süßigkeiten hergestellt werden? Bei der Zuckerlwerkstatt in Wien lernen die Kinder, wie Zuckerl per Hand hergestellt werden. Im Heindl Schokomuseum können Kinder süße Pralinen-Kugeln selbst formen. Wenn es ein Tagesausflug sein soll, empfehlen wir die ZOTTER Erlebniswelt in der Steiermark oder den Eis Greissler Erlebnispark in Krumbach, Niederösterreich.

BÜHNENABENTEUER FÜR DIE JÜNGSTEN

Noch bis zum 11. August gibt es die Möglichkeit, bei Impulstanz das Angebot mit Ihren Kindern zu nutzen. Zusammen mit dem Dschungel Wien können sich die Kids bei Theater- und Tanzworkshops ausprobieren.

WIENER KAFFEEHAUSCHARME … FÜR DIE FAMILY

Wenn es einmal etwas ruhiger sein soll oder Eltern Lust auf einen Kaffee haben, sind diese Kaffeehäuser genau richtig. Ob mit eigenem Indoorspielplatz oder Sommerprogramm für die Kleinen – hier kommt die ganze Familie auf ihre Kosten.

MUSEEN MAL ANDERS

Als erstes 3D-Museum in Wien bietet die Welt voller Illusionen eine ganz besondere Art von Museumserlebnis. Mit über 40 Motiven können Sie beeindruckende Fotos von Ihren Kindern machen. Tolle Erinnerungsfotos sind garantiert!

3 D Pics Art Musuem:3dpicart-museum.at

Ob in Ihrem Kind ein/e zukünftige/r Dirigent steckt, können Sie im Haus der Musik herausfinden. Mit Eisenbahnmodellen, Spielecken und einem Spiellabyrinth lockt das Königreich der Eisenbahnen im 2. Bezirk zu einem spannenden Besuch.

Klang Musem: www.hdm.at/kinder

Königreich der Eisenbahnen: koenigreich-der-eisenbahnen.at

Egal, für welche Aktivität Sie sich entscheiden, Wien bietet diesen Sommer eine Vielzahl von Erlebnissen für die ganze Familie. Viel Spaß beim Entdecken und Genießen!

