Josefstadt: Kinderfreunde tanken Sonne!

Bei den Wiener Kinderfreunden wird der Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit nicht nur an ihre Schützlinge weitergegeben, sondern auch vorgelebt: Neben drei Kindergärten wurde nun auch das Haus der Wiener Kinderfreunde in der Albertgasse 23 mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet.

Den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit schon von kleinauf Aufmerksamkeit zu schenken, ist in Zeiten von Klimawandel besonders wichtig. Umso besser, dass gerade ein Unternehmen wie die Kinderfreunde, die in ihren 155 Kindergärten und Horten an die 12.000 Kids betreuen, als positives Beispiel vorangeht – und verstärkt auf Solarenergie setzt. Mit der Installation ihrer bereits vierten Photovoltaikanlage werden die letzten Sonnentage ab sofort wertvoll genutzt. Der große Vorteil: Insgesamt können die vier Kinderfreunde-Sonnenkraftwerke den Bedarf von sieben Kindergärten decken.

Auf Energie-Sparkurs

Wie viel Energie sie durch die Photovoltaikanlagen sparen, haben die Kinderfreude ab jetzt auch immer genau im Blick: Am so genannten „Einsparmonitor“ in der Albertgasse lässt sich ablesen, wie viel Sonnenenergie die Wiener Kinderfreunde mit ihren Anlagen produzieren und wie viel CO2 damit eingespart wird. „Ziel ist, dass eines Tages unsere Einrichtungen energieunabhängig sind und wir mittels PV-Anlagen und Wärmepumpen sogar mehr Energie produzieren als verbrauchen“, zeigt sich der Vorsitzende der Wiener Kinderfreunde Christian Oxonitsch motiviert.

Alle Klima-Maßnahmen der Wiener Kinderfreunde finden Sie hier!