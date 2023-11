Soziale Sicherheit für Sie

In Wien bekommen alle Menschen, unabhängig vom Einkommen, bestmögliche Pflege und Betreuung. Dafür sorgt im Auftrag der Stadt Wien der Fonds Soziales Wien (FSW).

Um so lange wie möglich selbstbestimmt im eigenen Zuhause leben zu können, fördert der FSW ganz unterschiedliche Angebote. Dazu gehört etwa Unterstützung im Alltag – durch Heimhilfe, Begleit- und Besuchsdienste oder mehrstündige Alltagsbegleitung. Professionelle Pflege in den eigenen vier Wänden garantiert das Fachpersonal der mobilen Hauskrankenpflege: Ziel ist, die Selbstständigkeit durch ganzheitliche Betreuung zu erhalten und zu fördern und Spitalsaufenthalte zu vermeiden. Menschen mit schweren und unheilbaren Krankheiten erhalten von mobilen Palliativ- und Hospizteams Begleitung bis zuletzt.

Betreuung zu Hause oder im Wohn- und Pflegehaus

Wer zu Hause lebt, aber tagsüber Betreuung in Anspruch nehmen möchte, ist in den Tageszentren für Senior:innen gut aufgehoben und profitiert dort von professioneller Pflege, Aktivierung und Beschäftigung außerhalb der eigenen vier Wände.

Sollten Kund:innen – z. B. nach einem Spitalsaufenthalt – Kurzzeitpflege oder Remobilisation brauchen, gibt es auch dafür Angebote in Wohn- und Pflegehäusern. Für den Fall, dass zu Hause ein selbstständiges Leben nicht mehr möglich ist, kann man dort auch unbegrenzt wohnen.

Helfen lassen

Wichtig ist auch, Hilfe zuzulassen – und immer mehr Menschen nehmen sie auch an. Mehr als 56.000 Menschen in Wien nahmen 2022 die geförderten Pflege- und Betreuungsleistungen des FSW in Anspruch, davon 33.000 im eigenen Zuhause.

So auch Herr Franz, dem eine mehrstündige Alltagsbegleitung zur Hand geht: „Ich bin sehr froh über diese Unterstützung. Ich habe Gesellschaft und Begleitung bei Besorgungen oder Spaziergängen. Außerdem kann ich mir die Hilfe auch leisten, weil der FSW einen großen Teil der Kosten übernimmt“.

Hilfe für Helfende

Der FSW unterstützt auch pflegende Angehörige – von der Beratung und Schulung bis zum zeitlich begrenzten Betreuten Wohnen.

Erste Anlaufstelle: FSW-Kund:innentelefon

Unter 01/24 5 24 informieren und beraten die Mitarbeiter:innen des FSW-Kund:innenservice täglich von 8 bis 20 Uhr.

Alle Infos sowie Bestellung kostenloser Broschüren: www.fsw.at

Pflegekräfte von morgen

Um bestmögliche Pflege und Betreuung auch in Zukunft sicherzustellen, bietet der FSW fundierte Ausbildungsangebote in Wien an und sichert den akuten Fachkräftebedarf mit zusätzlichen Pfleger:innen von den Philippinen ab. Ihre mehrjährige Ausbildung genießt international einen sehr guten Ruf und für die entsprechenden Deutschkenntnisse sorgen Sprachkurse vor Ort. Damit steht einem raschen Berufsstart in Wien nichts im Weg.

Infos zu Ausbildungen, Förderungen und Beratung unter www.bildungszentrum-wien.at.