Der Töchtertag: Spannende Berufswelten kennenlernen

Was macht eigentlich eine Flugzeugtechnikerin? Wie sieht der Alltag einer Feuerwehrfrau aus? Beim Töchtertag am 25. April gibt es Einblicke in spannende Berufsfelder.

Unter dem Motto „It’s my Future!“ läuft die Anmeldung für den 23. Wiener Töchtertag bereits auf Hochtouren. Die Initiative ermöglicht heuer Schülerinnen ab der 1. Klasse Mittelschule oder Gymnasium bis zur Matura einen Tag lang in verschiedene Berufsfelder einzutauchen. Im vergangenen Jahr nahmen mehr als 4.000 Mädchen am Aktionstag teil und besuchten 250 Unternehmen, die Einblicke in Technik, Naturwissenschaften, IT und Handwerk ermöglichten. Um eine Anmeldung wird auf www.toechtertag.at gebeten.

Praktische Aufgaben

Ob Einblicke in Wiener IT-Unternehmen, Handwerksbetriebe oder Werkstätten – beim Töchtertag erwarten spannende Aktivitäten und praktische Aufgaben die Teilnehmerinnen. Was außerdem nicht fehlen darf: Interessante Frauen aus dem Unternehmen kennenzulernen und persönliche Eindrücke von ihrem Arbeitsalltag zu bekommen. Denn genau darum geht es: Mädchen auf ihrem eigenen Weg zu unterstützen und ihnen die große Vielfalt an beruflichen Möglichkeiten in Wien aufzeigen – unabhängig von gesellschaftlichen Rollenklischees.

INFO

toechtertag.at