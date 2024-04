Majestätischer Spargel: Eine königliche Feier im Marchfelderhof

In einem atemberaubenden Auftakt zur Spargelsaison, die früher als erwartet begann, fand sich die Wiener Society im Marchfelderhof ein, um die königliche Eröffnung zu zelebrieren.

„Wir benötigen für die Eröffnungsfeierlichkeiten eine Vorlaufzeit von rund zwei Monaten und müssen daher den Termin rechtzeitig planen. Dass es heuer so zeitig losgeht, konnte kein Wetterfrosch vorhersagen“, ist Marchfelderhof Wirt Peter Grossmann zufrieden und kann mit Freude auf eine lange Spargelsaison blicken, die hochoffiziell von der Deutsch-Wagramer Bürgermeisterin Ulrike Mühl-Hittinger eröffnet wurde.

Ein königliches Festmahl

Küchenchef Christian Langer verwöhnte die Gäste mit einer Fülle von Spargelgerichten, darunter Lachs-Carpaccio mit Avocado-Erdbeer-Spargelsalat und Marchfelder Solospargel mit Sauce Hollandaise.

Wein, Spargel und Gesang beherrschten den restlichen Abend im Marchfelderhof. Während Promi-Winzerin Kathi Baumgartner eine ‚private Weinverkostung‘ der besten Weine des Jahrgangs 2023 für die Haubenköche Heinz Hanner, Robert Letz und Manfred Buchingermoderierte, rockte die erst 11-jährige Amelie Ricca die Bühne und die Operettensängerin Helga Graczoll ließ „Im Prater wieder die Bäume blühen“….

Eine königliche Gästeliste

Die Gästeliste erstreckte sich von bekannten Persönlichkeiten wie die Familie Mucha, die Chmelars, Alexander Rüdiger, Intendant Christian Spatzek, Schauspielerin Christine Schuberth, Kabarettistin Ingrid Diem, Manfred Distel, sowie die Sänger Tony Wegas, Gary Lux, Natalie Holzner und Thomas Weinhappel auffahren. Die „3 Charmeure“, der Sänger Benno Schollum, Schauspieler Stephan Paryla-Raky und Pianist Albert Sassmann verlangten als quasi Gage eine Extra-Portion Spargel und präsentierten als Gegenleistung die Highlights aus ihrem aktuellen Programm S’ wär ned Wien, wenn …?

Eine königliche Krönung

Die Krönung der diesjährigen Spargelkönigin, Sophie I, war zweifellos einer der Höhepunkte des Abends. Unter der Leitung von Werner Fasslabend und Lisbeth Bischoff erhielt Sophie I ihre königliche Insignie in einem feierlichen Akt.

Ein königlicher Abschied

Während der Abend voller Wein, Spargel und Gesang war, bleibt die Trauer über die Kürze der Spargelsaison. Selbst Prominente wie Beatrice Turin bedauern das kurze Gastspiel des königlichen Gemüses und sehnen sich nach einer ganzjährigen Präsenz auf dem Speiseplan. „Leider gibt der Spargel immer nur so ein kurzes Gastspiel. In knapp 60 Tagen ist der kulinarische Traum wieder vorbei“, so Turin.