Spatz und Fledermaus: Ottakring lädt zur Vogel-Tour

Man muss nicht in die Ferne schweifen, um der schönen Fauna ganz nahe zu sein. Sprich: Die Ottakringer müssen nicht im Wienerwald nach Wildvögel suchen. Eine Tour inmitten der Gebäude tut es auch.

Zu einer durchaus spannenden Tour lädt Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp am Montag, 17. Juni, um 19 Uhr ein. Vor dem Amtshaus Ottakring am Richard-Wagner-Platz 19 geht’s los mit der Suche nach den Wildvögeln. Der Haussperling, den die meisten nur unter Spatz kennen, wartet ebenso wie der Mauersegler, der Turmfalke oder diverse Fledermäuse. Die Fauna an den Gebäuden des Bezirks wird viele überraschen.

Gemeinsamer Spaziergang

Auch Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp: “Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Ottakringerinnen und Ottakringern das bunte Treiben der verschiedenen Arten an den Hausfassaden zu entdecken.” Denn einzelne Arten wie die Mehlschwalbe und die Dohle werden in den roten Listen des Landes als “potenziell gefährdet” geführt. Zahlreiche Fledermausarten ereilt das gleiche Schicksal, sie sind vom Aussterben bedroht. Umso wichtiger ist es, sich der Wildvögel in der Stadt bewusst zu machen.

Die Anmeldung für den Spaziergang bitte unter Telefon 01/4000-16110 oder E-Mail: post@bv16.wien.gv.at

Auch der Mauersegler könnte auf den Ottakringer Gebäuden zu sehen sein (Bild: Lubomir Hlasek).