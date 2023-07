Spiel und Spaß in Wiens erstem Supergrätzl

Begrünung, Kühlung, mehr Freiräume und Verkehrsberuhigung – unter breiter Einbeziehung der Bewohner entsteht derzeit in Favoriten Wiens erstes Supergrätzl. Im Pilotgebiet zwischen Gudrunstraße, Leebgasse, Quellenstraße und Neilreichgasse werden erste Maßnahmen ausprobiert.

In den Sommermonaten wird Spiel und Spaß für die ganze Familie geboten. Bankerl, Liegesessel und viele Pflanzen verwandeln die Straße in ein öffentliches Wohnzimmer für Jung und Alt. Nach der Pilotphase ist Ende des Jahres der Start für die fixe Umgestaltung des Grätzls geplant, das mehr Lebensqualität für die Anrainer bringen wird.

Das erste Wiener Supergrätzl

„Ich freue mich, dass mit der sommerlichen Bespielung schon erahnbar wird, wie großartig sich dieses Grätzl verwandeln wird. Vielen Dank an die Mobilitätsagentur, die mit ihrem Sommerprogramm schon gut aufzeigt, wohin hier die Reise geht!“, so Planungsstadträtin Ulli Sima. Sie bedankt sich auch beim Bezirk für das Engagement und die Bereitschaft, Wiens erstes Supergrätzl in Favoriten zu gestalten.

Gerhard Blöschl, stellvertretender Bezirksvorsteher, ergänzt: „Wir freuen uns auf die Umgestaltung des Grätzls, wir haben die Bevölkerung aktiv miteinbezogen, denn sie sollen sich wohlfühlen und von der Verkehrsberuhigung und der Kühlung profitieren.“

Der Sommer im Supergrätzl

Im Zuge der bevorstehenden Umbauarbeiten im Grätzl steht diesen Sommer ein abwechslungsreiches Programm für Begegnung, Bewegung und Begrünung zur Verfügung – der „Sommer im Supergrätzl“. In der Fußgängerzone Herzgasse zwischen Erlachgasse und Pernerstorfergasse finden bis September jeden Dienstag und Freitag von 15 bis 19 Uhr verschiedene Aktivitäten und Veranstaltungen statt. Von geführten Spaziergängen durch das Grätzl, über Fahrrad- und Barfuß-Parcours bis hin zu Zumba – es gibt für jeden etwas, um zu entspannen, zu spielen oder sich zu treffen. Die Mobilitätsagentur, die das Programm organisiert, bietet auch vor Ort Sprechstunden an. Die Teilnahme an den Aktionen ist kostenlos. Um den Verkehr zu beruhigen, wurden an vier Kreuzungen sogenannte „Diagonalfilter“ verbessert. Konkret wurden Betonringe, die zuvor als Müllgefäße auf der Donauinsel dienten, recycelt und als Pflanzentröge verwendet. Sie wurden bepflanzt und verhindern nun, dass Autos durch das Supergrätzl fahren.

Endgültige Planung im Herbst fix

Zwischen Juni und Oktober 2022 wurde erstmals das Konzept des „Supergrätzls“ in einer Pilotphase auf einem mehr als 9 Hektar großen Gebiet zwischen Neilreichgasse, Gudrunstraße, Leebgasse und Quellenstraße getestet. Das Gebiet ist stark von Hitze belastet und erfordert Maßnahmen zur Kühlung. Darüber hinaus ist die Gegend dicht besiedelt und benötigt mehr Freiräume im direkten Wohnumfeld. Basierend auf den Erkenntnissen aus der Pilotphase werden derzeit die Vorbereitungen für die dauerhafte Einrichtung des Supergrätzls getroffen. Die endgültigen Planungen sind im Gange und werden im Herbst vorgestellt. Es ist bereits festgelegt, dass das gesamte Grätzl intensiv bepflanzt wird und verschiedene Kühlungselemente integriert werden.

Kluges Konzept für mehr Lebensqualität

Das Supergrätzl ist ein abgegrenztes Gebiet innerhalb der Stadt, das einen verkehrsberuhigten Kern mit hoher Aufenthaltsqualität aufweist. Der motorisierte Durchgangsverkehr wird unterbunden, während Fußgänger- und Fahrradverkehr gefördert und der öffentliche Verkehr an den Rändern optimiert wird. Durch diese Verkehrsberuhigung können die Wege im Grätzl sicher, eigenständig und klimafreundlich zu Fuß bewältigt werden. Die Neuorganisation des Straßenraums ermöglicht zudem neue Nutzungen im öffentlichen Raum, mehr Bewegungsfreiheit und wird durch Begrünungs- und Kühlungsmaßnahmen ergänzt. Das Supergrätzl ist in die Smart Klima City Strategie Wien, den Wiener Klimafahrplan sowie das Regierungsübereinkommen der Fortschrittskoalition fest verankert. Es vereint verschiedene Zielbereiche wie beispielsweise Mobilität und Verkehr, Anpassung an den Klimawandel, Gesundheit und soziale Integration sowie Beteiligung, Engagement und Kultur.

Programm für die ganze Familie

In der Herzgasse wartet diesen Sommer ein buntes und abwechslungsreiches Programm auf Alt und Jung. Das gesamte Veranstaltungsangebot ist kostenlos und ohne Anmeldung zugänglich.

Wo und wann?

Fußgängerzone Herzgasse zwischen Erlachgasse und Pernerstorfergasse in 1100 Wien

Juni bis 22. September 2023

Jeden Dienstag und Freitag

jeweils von 15 bis 19 Uhr

Mehr Infos und alle Termine zum Sommer-Programm unter Supergrätzl Wien