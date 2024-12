Spielzeugfans aufgepasst: Flohmarkt im Huma Eleven

Gut erhaltene Spielsachen bekommen am 13. und 14. September beim Spielzeugflohmarkt im Huma Eleven eine zweite Chance. Kids zwischen 6 und 14 Jahren werden dabei selbst zu Verkäufern!

Sie kennen es sicherlich: Die eigenen Sprösslinge haben oft tausend Argumente, warum man sich von diesem einen Plüschtier, dem coolen Lego-Roboter oder der Barbie mit den Regenbogen-Haaren einfach nicht trennen kann – auch wenn schon länger nicht mehr damit gespielt wird. Ja, auch unsere Kids sind kleine Nostalgiker. Aber natürlich platzt das Kinderzimmer wieder aus allen Nähten, Ordnung reinzubringen ist gerade unmöglich – auch weil der Nachwuchs wieder einmal verweigert, beim Saubermachen mitzuhelfen – und man braucht dringend Platz für all die schönen Dinge, die künftig zum aktuellen Lieblingsspielzeug werden sollen. Also? Ein guter Trick: Wecken Sie die kaufmännische Ader in Ihrem Kind! Denn wenn man altes, gut Erhaltenes verkauft, dann kann man doch wieder etwas schönes Neues kaufen. Und das alte Spielzeug kann einem anderen Kind noch viel Freude bereiten.