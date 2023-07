Spital Speising: Neue Leiterin der Kinderorthopädie

Mit Catharina Chiari gewinnt Österreichs führende Fachklinik für den Bewegungsapparat eine international anerkannte und höchstkompetente Orthopädin, die eine jahrzehntelange Erfahrung in der Kinderorthopädie mitbringt und zuletzt das Kinderorthopädie-Team an der Medizinischen Universität Wien leitete. Sie war in dieser Rolle auch Stellvertretende Leiterin der Klinischen Abteilung für Orthopädie an der Medizinischen Universität Wien (und damit am AKH Wien). Zurzeit ist Frau Professorin Chiari zudem Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie.

Vorgänger geht in den Ruhestand

Catharina Chiari löst Doz. Dr. Rudolf Ganger in der Führung der Speisinger Kinderorthopädie ab. Er tritt seinen wohlverdienten Ruhestand an. Dozent Ganger hatte die international renommierte (und in Österreich in dieser Form einzigartige) Abteilung zehn Jahre lang geführt und diese in dieser Zeit in der internationalen wissenschaftlichen Community stark vernetzt sowie zukunftsweisende Behandlungsmethoden in der Kinderorthopädie eingeführt.

Mehr Infos unter Spital Speising