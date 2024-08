SPORT.PLATZ: 10 Tage im Zeichen der Bewegung

Von 7. bis 30. August kommt Wien richtig in Bewegung. Beim SPORT.PLATZ bietet der ASKÖ WAT Wien an 10 Tagen und 10 verschiedenen Standorten kostenlose Sportangebote für alle Fitnesslevels. Einfach vorbeikommen und mitmachen!

Bereits zum 15. Mal bewegt das beliebte Sportfest ganz Wien. An zehn Tagen hat man dabei die Möglichkeit, Sportarten im Freien kennenzulernen und auszuprobieren. Das kostenlose Bewegungsprogramm des ASKÖ WAT Wien bietet dabei für jeden etwas. Profis inspirieren und motivieren dazu, mehr Bewegung in den eigenen Alltag zu integrieren und fit zu bleiben.

Sportliches Kick-off und Show-Acts am Rathausplatz

Das Programm startet am 7. August gleich im Herzen Wiens: am Platz vor dem Wiener Rathaus. „Dancing Star“-Profitänzerin und TV-Moderatorin Conny Kreuter sorgt mit „Tanz Dich Fit” dafür, dass Teilnehmende mit viel Rhythmus und Energie in den Abend starten. Ein weiterer Höhepunkt ist die Break Dance Show von Indeed Unique – bekannt aus „Die große Chance“ –, die mit atemberaubenden Moves und beeindruckenden Choreografien das Publikum in Staunen versetzen. Der Rollstuhlparcours des WAT IB bietet eine inklusive und spannende Herausforderung für alle Teilnehmer. Für alle, die innere Ruhe und Ausgeglichenheit suchen und Flexibilität und Balance verbessern wollen, bietet die Yoga-Session mit Yordanka die perfekte Gelegenheit dazu. Richtig auspowern und die eigene Ausdauer stärken kann man dann beim intensiven High-Intensity-Training mit Lisi. Ein abschließendes Show-Highlight für die ganze Familie bietet die Trampolin Show vom WAT Brigittenau, die mit spektakulären Sprüngen und akrobatischen Einlagen begeistern wird.

Sportarten gleich im eigenen Grätzel für sich entdecken

Die Tour macht dann in den Bezirken Leopoldstadt, Landstraße, Penzing, Brigittenau, Favoriten, Simmering, Floridsdorf, Donaustadt und Liesing Halt. Bei allen Terminen wird ein Programm aus sportlichen Tanzeinheiten, Yoga-Sessions und High-Intensity-Training sowie eine Übersicht des ASKÖ WAT Wien-Angebots im Grätzel an den Vereinsstationen geboten. Auch die jüngsten Fitnessbegeisterten kommen bei diversen Mitmachstationen für Kinder bei einem spielerischen Bewegungsprogramm ganz auf ihre Kosten. Radio Wien wird in einzelnen Bezirken mit vor Ort sein. Das Finale am 30. August im Donaupark wartet mit einem Besuch von Hopsi Hopper, einer Cheerleading Show der Vienna Vikings und attraktiven Preisen beim großen Gewinnspiel auf. Jede Aktivität ist darauf ausgerichtet, Spaß zu machen und die Fitness zu fördern, unabhängig vom Fitnesslevel. Dabei sein und mitmachen ist alles. Also: einfach vorbeikommen und neue Sportarten entdecken!

SPORT.PLATZ Wien 2024 – Termine und Standorte:

7. August: 1010 Wien, Rathausplatz, 16.30–19 Uhr (inkl. Show-Acts)

1010 Wien, Rathausplatz, 16.30–19 Uhr (inkl. Show-Acts) 9. August: 1140 Wien, Otto Wagner Areal, 17–19.30 Uhr

1140 Wien, Otto Wagner Areal, 17–19.30 Uhr 12. August: 1100 Wien, Gemeindebau Absberggasse/Parkanlage Quellenstraße, 17–19.30 Uhr

1100 Wien, Gemeindebau Absberggasse/Parkanlage Quellenstraße, 17–19.30 Uhr 14. August: 1210 Wien, Denglerpark, 17–19.30 Uhr

1210 Wien, Denglerpark, 17–19.30 Uhr 19. August: 1110 Wien, Hyblerpark, 17–19.30 Uhr

1110 Wien, Hyblerpark, 17–19.30 Uhr 21. August: 1230 Wien, Stadtpark Atzgersdorf, 17–19.30 Uhr

1230 Wien, Stadtpark Atzgersdorf, 17–19.30 Uhr 23. August: 1020 Wien, Austria Campus, 17–19.30 Uhr

1020 Wien, Austria Campus, 17–19.30 Uhr 26. August: 1030 Wien, Arenbergpark, 17–19.30 Uhr

1030 Wien, Arenbergpark, 17–19.30 Uhr 28. August: 1200 Wien, Wallensteinplatz, 17–19.30 Uhr

1200 Wien, Wallensteinplatz, 17–19.30 Uhr 30. August: 1220 Wien, Donaupark, 16.30–19.30 Uhr (inkl. Show & Abschluss-Gewinnspiel)

Teilnahme kostenlos! Online gibt es weitere Informationen zu den einzelnen Terminen und zum Detailprogramm.