SPORT.PLATZ-Jubiläumstour ist erfolgreich gestartet

Zum 15. Mal in Folge bringt SPORT.PLATZ Wien Bewegung und Fitness direkt in die Herzen der Wienerinnen und Wiener.

Am 7. August 2024 fiel der Startschuss für eine Reihe sportlicher Aktivitäten mit einem fulminanten Kick-Off vor dem Wiener Rathaus, das von der Wiener Städtischen Versicherung unterstützt wurde. Diese jährliche Tour bietet nicht nur Fitnessbegeisterten, sondern auch der breiten Öffentlichkeit die Möglichkeit, verschiedene Sportarten kostenlos auszuprobieren und sich fit zu halten.

Ein beeindruckender Start mit Show und Prominenz

Der Auftakt der diesjährigen SPORT.PLATZ Wien Tour war ein wahres Spektakel. Eröffnet wurde das Event mit einer beeindruckenden Trampolin-Show des WAT Brigittenau, die das Publikum in Staunen versetzte. Anschließend sorgte Stargast Conny Kreuter mit einem dynamischen Tanzprogramm für ausgelassene Stimmung und animierte die Anwesenden, sich im Takt der Musik zu bewegen.

Vielfältige Sportangebote für alle Fitnesslevel

Nach dem energiegeladenen Tanz war es Zeit für eine entspannendere Einheit. Die zuvor geschwungenen Hüften wurden beim Yoga mit Yordanka Naydenova gedehnt, was nicht nur für Entspannung, sondern auch für eine tiefere Körperwahrnehmung sorgte. Für alle, die ihre Muskeln stärken wollten, gab es danach eine intensive HIIT-Einheit mit Lisi Dögl, die die Teilnehmerordentlich ins Schwitzen brachte.

Doch nicht nur Erwachsene kamen auf ihre Kosten. Eine Smoothie Bike Station bot eine gesunde Erfrischung und zeigte, wie man Fitness und Ernährung spielerisch verbinden kann. Die jüngsten Besucherkonnten sich an diversen Kindersportstationen austoben, während ein Rolli Parcours des WAT Integrations- und Behindertensports das Bewusstsein für Inklusion im Sport stärkte.

Die Tour durch Wien: Sport für alle

Von 7. bis 30. August tourt SPORT.PLATZ Wien durch die Stadt und macht dabei jeweils montags, mittwochs und freitags an verschiedenen Orten Halt. An diesen Tagen können Sportbegeisterte von 17:00 bis 19:30 Uhr an den kostenlosen Einheiten teilnehmen. Ob „Tanz Dich Fit“, Yoga, HIIT oder Kräftigung – das vielfältige Programm hält für jedes Fitnesslevel und jeden Geschmack etwas bereit. Besonders erfreulich ist, dass Mitgliedsvereine des ASKÖ WAT Wien die Stationen betreuen und somit die sportliche Expertise der Stadt einbringen.

Die Standorte und mehr Infos gibt es auf der Website von SPORT.PLATZ Wien: www.askoewat.wien/de/fuer-sportlerinnen/sport.platz-wien

Ein sportlicher Sommer für alle Wienerinnen und Wiener

SPORT.PLATZ Wien setzt seit Jahren ein starkes Zeichen für ein aktives und gesundes Leben in der Stadt. Mit einem bunten Programm, das sowohl Anfängerals auch erfahrene Sportleranspricht, lädt die Tour dazu ein, neue Sportarten auszuprobieren und gemeinsam in Bewegung zu kommen. Das gesamte Programm ist kostenfrei, was den Zugang zu sportlichen Aktivitäten für alle erleichtert.