Klimawandel-Staatspreis: Wiener Projekte triumphieren doppelt

Wien kann sich freuen! Zwei kreative Projekte aus der Stadt haben beim Österreichischen Staatspreis für Klimawandelanpassung, auch bekannt als „CliA“, ordentlich abgeräumt. Das „Wiener Wäldchen“ und das Konzept für trockenheitsresistente Gräser- und Staudenbeete wurden ausgezeichnet.

Dieser Preis wird jedes Jahr an die besten Ideen verliehen, die zeigen, wie man mit nachhaltigen Maßnahmen der globalen Erwärmung entgegentreten kann. Er macht deutlich, wie wichtig es ist, sich an den Klimawandel anzupassen und ehrt die Menschen, die innovative Lösungen entwickeln. Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky freut sich über die Auszeichnung: „Die Auszeichnung für zwei Wiener Projekte ist ein wichtiger Beleg dafür, dass wir in Wien im Bereich der Klimawandelanpassung die richtigen Schritte setzen.“

1. Platz: Hitze – „Wiener Wäldchen“ für jeden Bezirk

Der erste Platz in der Kategorie Hitze geht an das „Wiener Wäldchen“. Dabei handelt es sich um kleine, dichte Wälder mit einer bunten Mischung aus Bäumen und Sträuchern.

Mit nur 100 bis 230 m² sind diese Mini-Wälder perfekt für die kleinen Flächen in der Stadt. Der erste „Mini-Wald“ wurde 2022 im 5. Bezirk gepflanzt und mittlerweile gibt es schon sechs davon in Wien. Und das ist erst der Anfang! Im Herbst 2024 werden in vier weiteren Bezirken neue „Wäldchen“ gepflanzt, sodass jeder der 23 Wiener Gemeindebezirke bald seinen eigenen kleinen Wald hat.

3. Platz: Trockenheit – „Gräser- und Staudenbeete“

Das Projekt für die „Gräser- und Staudenbeete“ hat den dritten Platz in der Kategorie Trockenheit ergattert. Es ist eine Antwort auf die hitzigen Temperaturen und die zunehmende Trockenheit in Wien, die unseren Blumenbeeten ganz schön zusetzen.

Seit 2017 werden die wasserintensiven einjährigen Pflanzen nach und nach durch mehrjährige, trockenheitsresistente Varianten ersetzt. Eine Schicht Kies hilft zusätzlich, die Verdunstung zu reduzieren und den Boden zu schützen. Diese neuen Beete bieten nicht nur eine tolle Lösung für die Herausforderungen des Klimawandels, sondern schaffen auch Lebensraum für Insekten wie Bienen und Schmetterlinge. Acht verschiedene Pflanzenmischungen sorgen dafür, dass die Beete nicht nur ökologisch, sondern auch richtig schön aussehen.