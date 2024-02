Stadt fördert Frauen, die berufsbegleitend studieren

Nach drei Semestern studieren bereits 123 Frauen mit einem waff-Stipendium an einer der vier Wiener Fachhochschulen. Viele von ihnen waren am Dienstag gemeinsam mit zahlreichen Interessentinnen am waff-Programm zu einer Networking Party eingeladen.

Rund 200 Frauen haben diese Networking Party im Aux Gazelles intensiv zum Austausch von Erfahrungen im berufsbegleitenden Studieren, zum Vernetzen untereinander und mit den Unternehmensvertretern von Atos, Magenta, Mondi und den Wiener Stadtwerken sowie den Vertretern der vier Wiener Fachhochschulen, der FH des BFI, der FH Campus Wien, der FH Technikum und der FH Wien der WKW genutzt.

Veränderungen bringen neue Chancen

Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál: „Wir wollen den Wienerinnen den Rücken stärken und ihnen neue Jobchancen und Weiterbildung ermöglichen. Umso mehr freut es mich, dass so viele engagierte Frauen vor Ort waren, die bereits im berufsbegleitenden Studium sind oder es jetzt angehen wollen.“ Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke: “Die großen wirtschaftlichen Veränderungsmotoren Digitalisierung und Ökologisierung bringen für Frauen große Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Mit dem waff-Programm schaffen wir gute Rahmenbedingungen, um vielfältigen Möglichkeiten nutzen zu können. Das hohe Interesse der Frauen bestätigt die eingeschlagene Richtung.“

waff-Stipendien bis 10.000 Euro möglich

Für ein berufsbegleitendes Studium im Bereich Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Technik erhalten Frauen ein attraktives Paket an Rahmenbedingungen geboten. Bei entsprechendem Studienerfolg gibt es ein Stipendium von 10.000 Euro für ein Bachelor-Studium und 7.500 Euro für ein Master-Studium. Gefördert werden Studien in 33 berufsbegleitenden FH-Studiengänge in Wien, in denen der Frauenanteil unter 50 Prozent liegt.

Beratungen und Vorqualifizierungskurse

Zusätzlich zum Stipendium bietet der waff intensive Beratung sowie Vorqualifizierungskurse an, um beispielsweise Mathematik- oder Physikkenntnisse aufzufrischen und dann Aufnahmeprüfungen zu schaffen. Während des berufsbegleitenden Studiums finden Vernetzungstreffen, Workshops und Coachings statt, um den erfolgreichen Studienabschluss zu ermöglichen.

Interessierte Frauen können sich unter 01 21748 555 an den waff wenden, um einen persönlichen Beratungstermin zu vereinbaren.