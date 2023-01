Stadtadler sehnen sich weiter nach Wien-Schanze

Das Stadtadler-Märchen geht weiter: Obwohl es in Wien aufgrund einer fehlenden Schanze keine Trainingsmöglichkeit gibt, sind die Stadtadler erfolgreich. Der talentierte Luis Obersteiner (18) aus der Donaustadt hat gleich zwei Alpencup-Springen in Seefeld (Tirol) gewonnen. Jeweils mit Tageshöchstweite. „Ich bin schon mit einer Riesen Vorfreude nach Seefeld gefahren. Die zwei Siege sind genial“, so der junge Athlet.

Erfolge sind die besten Argumente für eine Nachwuchs-Trainingsschanze im Stadtgebiet. Die 200 Stadtadler müssen derzeit in die Steiermark und nach Oberösterreich fahren.