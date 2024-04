Stadtgärtner: Lassen wir die Blumen sprechen

Mit Montag, 15. April, sind die Blumen- und Pflanzenmärkte der Stadtgärtner an 38 Standorten quer durch Wien wieder geöffnet und bieten ihre prächtigen Produkte an.

Ob Impatiens Neuguina (auch Fleißiges Lieschen genannt), Sulfinien, Begonien, Fuchsien, Tagetes, Petunien oder klassische Pelargonien: Auf die Wienerinnen und Wiener wartet ein buntes Repertoire an schönen Sommerblumen, die den Balkon und die Terrasse in eine blühende Oase mitten in der Stadt verwandeln. Ein weiteres Plus: Die Wienerinnen und Wiener können sich bei dieser Gelegenheit auch gleich Tipps zur Pflege und zum richtigen Standort von den erfahrenen Produzenten holen. Ein Service, das gerne genutzt wird.

Hitzefest

Angesichts ihrer Anspruchslosigkeit und Hitzbeständigkeit ist die Pelargonie prädestiniert für die zunehmenden Hitzetage in der Stadt. Denn es macht ihr nichts aus, dass es durch die vielen Asphaltflächen selbst in der Nacht kaum zur Abkühlung kommt. Zudem zählt sie zu den pflegeleichten Sommerpflanzen und macht mit ihren vielen Farben und Formen in jedem Beet und Balkonkasten eine gute Figur. Die Pelargonie verzeiht es übrigens auch, wenn sie tatsächlich einmal einige Tage ohne Wasser auskommen muss, da sie dieses in ihren Stielen und Blättern speichert. Ideal, wenn Sie viel und gerne verreisen.

Gemüsepflanzen

Hoch im Kurs bei den Blumenmärkten steht auch das Sortiment an Gemüsepflanzen und Kräutern, dank der vielfältigen Auswahl der Wiener Gärtner: Salatpflanzen, Paradeiserpflanzen, Gurken, Zucchini, Melanzani, Pfefferoni, Kürbis lassen das Herz von Hobbyköchen garantiert höher schlagen, ebenso wie aromatische Kräuter, darunter Rosmarien, Lavendel, Majoran, Oregano, die zudem überaus dekorativ sind.

Gerhard Krause