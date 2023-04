Stadtplan3D: Die Stadt digital im Blick

Die Stadt Wien hat kürzlich eine Reihe von Updates für ihren digitalen Stadtplan veröffentlicht. Mit diesen Updates können Benutzer der Stadtplan3D-Anwendung Wien aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und noch mehr entdecken.

Eine der Neuerungen sind die Vegetationspunktwolken, die die Baumkronen in der Stadt anzeigen. Damit können Benutzer nicht nur die vielen begrünten Wege und Sitzgelegenheiten erkunden, sondern auch den genauen Sonnenstand inklusive Schattenwurf zu einem bestimmten Datum und Uhrzeit in Echtzeit darstellen lassen.

Aussicht vom Balkon

„Wir arbeiten laufend an der Weiterentwicklung der digitalen Services unserer Stadt“, so Digitalisierungsstadträtin Ulli Sima und unterstreicht: „Ob analog oder in der virtuellen Welt, der Stadtplan3D beweist mit den Updates einmal mehr, dass Wien in jeder Hinsicht und aus allen Perspektiven einfach faszinierend ist.“ Eine weitere Funktion ist die Sichtbarkeitsanalyse. Mit diesem Tool können Benutzer die Sichtbarkeit von bestimmten Orten in Wien ermitteln. Dies kann besonders nützlich sein, wenn man zum Beispiel in eine neue Wohnung zieht und wissen möchte, welche Aussicht man von seinem Balkon aus haben wird.

Wanderroute

(C) MA41: Das Karte Splitten-Tool ermöglicht außerdem eine Zweiteilung der Ansicht damit man das fotorealistische 3D-Mesh und die Gebäudemodelle gleichzeitig auf einem Schirm sehen kann.

Wanderer und Radfahrer können von der neuen Höhenprofil-Funktion profitieren, die ihnen hilft, ihre Routen zu planen und ihre Leistung zu messen. Die Funktion gibt Auskunft über die Höhe und Distanz von Strecken in Wien und erleichtert somit die Planung von Ausflügen in der Stadt.

Neben den oben genannten Funktionen bietet die Stadtplan3D-Anwendung auch eine Reihe von anderen nützlichen Features, wie beispielsweise das Karte Splitten-Tool, mit dem Benutzer das fotorealistische 3D-Mesh und die Gebäudemodelle gleichzeitig anzeigen können. Außerdem können Benutzer ihre Lieblingsorte in Wien als Schrägluftbild herunterladen und für ihre eigenen Zwecke nutzen.