Am Wolfersberg treffen Jung und Alt aufeinander

Hier schwingen junge und alte Herzen im Einklang. Kinder der Volksschule Mondweg plaudern und spielen regelmäßig mit Senioren der Pfarre St. Josef.

Abseits von Rechnen, Buchstabieren und Hausübungenmachen wird soziale Kompetenz gelehrt. Regelmäßig treffen junge Menschen der Volksschule Mondweg 73–83 am Wolfersberg mit Damen und Herren des Seniorenvereins zusammen, der mit der Pfarre St. Josef eng verbunden ist. Eine generationsübergreifende Lerninitiative.

Ja zu Solidarität

Die auf Initiative von Schuldirektorin Gerlinde Marek zurückgeht: „Viel ist in den letzten Jahren von zunehmendem Egoismus, Leben in der eigenen Blase und gesellschaftlicher Spaltung zu hören. Dabei kennen krisenhafte Zeiten vor allem ein bewährtes Modell zur Gegensteuerung: Solidarität“, so die engagierte Pädagogin. Und „generationsübergreifend“ ist ihrer Ansicht nach noch besser. „Unsere Lehrer legen hier besonders Wert auf Eigen-Enga­gement und Freiwilligkeit.“

Spielen, lesen, feiern

So gibt es Nachmittage, die herzlicher nicht sein könnten – gemeinsam wird gelesen, gespielt, erzählt oder ­gefeiert. Ob Kinder ein Geburtstagsgedicht auswendig lernen, ein neues Brettspiel mitnehmen oder über die letzten Ferien erzählen: Es wird ihnen zugehört, sie werden gelobt und motiviert. Besser geht’s nicht. Es bedarf ohne Zweifel mehr Initiativen wie dieser.