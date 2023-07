Start für mehrere Baustellen am 1. August

Am Dienstag, dem 1. August, beginnt die Stadt mit Fahrbahnsanierungen in den Bezirken Landstraße, Mariahilf und Hernals. Die Dauer der Verkehrsbehinderungen durch die Baustellen variiert von knapp zwei Wochen bis Mitte September.

Im 3, Bezirk wird an der Kreuzung Vordere Zollamtsstaße/Landstraßer Hauptstraße gearbeitet, im 6. Bezirk kommt es zu Sanierungsmaßnahmen auf der Linken Wienzeile und im 17. Bezirk wird eine Nebenfahrbahn der Dornbacher Straße umgebaut.

Baustelle in Mariahilf

Auf der Linken Wienzeile zwischen Köstlergasse und Stiegengasse sind Sanierungsarbeiten sind aufgrund von Zeitschäden notwendig geworden. Sie erfolgen sowohl tagsüber als auch nachts unter Aufrechterhaltung von zwei Fahrstreifen. Das Halten und Parken ist auf Baudauer im Baubereich nicht möglich. Fuß- und Radverkehr bleiben aufrecht.

Örtlichkeit: 6., Linke Wienzeile zwischen Köstlergasse und Stiegengasse

Baubeginn: 1. August 2023

Geplantes Bauende: 11. August 2023

Baustelle auf der Landstraße

Ebenfalls aufgrund von Abnutzung sowie wegen vorangegangener Aufgrabungen wird am Kreuzungsplateau Vordere Zollamtsstaße/Landstraßer Hauptstraße saniert. Die Arbeiten erfolgen sowohl tagsüber als auch nachts bei Aufrechterhaltung aller Abbiegerelationen und eines Fahrstreifens je Fahrtrichtung. Fuß- und Radverkehr bleiben aufrecht.

Örtlichkeit: 3., Kreuzungsplateau Vordere Zollamtsstaße/Landstraßer Hauptstraße

Baubeginn: 1. August 2023

Geplantes Bauende: 18. August 2023

Baustelle in Hernals

Die in die Jahre gekommene Nebenfahrbahn der Dornbacher Straße zwischen Alsgasse und Vollbadgasse wird im Zuge einer Hochbauerrichtung auf der angrenzenden Liegenschaft zu einer niveaugleichen Gehfläche umgebaut. Die Verkehrssicherheit wird durch eine Ampel für Fußgänger an der Kreuzung Dornbacher Straße/Vollbadgasse erhöht. Der stadtauswärtige Haltestellenbereich der Straßenbahnlinie 43 wird verlängert und die Beleuchtung wird optimiert. Die Umgestaltung erfolgt unter Aufrechterhaltung eines Fahrstreifens in Richtung stadtauswärts. Im Bereich der Straßenbahngleise erfolgen die Arbeiten in der Nacht. Der öffentliche Verkehr sowie der Fußverkehr werden aufrechterhalten.

Örtlichkeit: 17., Nebenfahrbahn der Dornbacher Straße zwischen Alsgasse und Vollbadgasse

Baubeginn: 1. August 2023

Geplantes Bauende: 15. September 2023