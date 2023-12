Start für Projektentwicklung am Verteilerkreis Favoriten

Am Alten Landgut, wohl besser bekannt als das Areal des „Verteilerkreises“ in Favoriten, soll ein urbanes und klimafittes Grätzelzentrum für den 10. Bezirk entstehen.

Bereits vor zehn Jahren hat die Stadt Wien erste Pläne zur Entwicklung erarbeitet, seit 2013 ist das Alte Landgut ein ausgewiesener Standort für Hochhäuser. Mit der Verlängerung der U1 wurde das Areal dann 2017 bestens öffentlich angebunden. Damit wurde auch die Basis für eine hochwertige, gemischte Nutzung des 3,7 h großen Areals gelegt, an dem nun Stadt Wien, Bezirk und ASFINAG gemeinsam arbeiten. Die Planungen befinden sich noch am Anfang. 2024 sollen im Rahmen eines Wettbewerbs mehrere Lösungsvarianten verglichen und der überzeugendste Entwurf ausgewählt werden.

Attraktive öffentliche Freiräume – mit einem zentralen Platz und einer begehbaren, parkähnlichen Dachebene – sowie Begrünung mit Bäumen werden großgeschrieben, ganz nach dem Motto „Raus aus dem Asphalt“. Ein begrünter Ring aus Bäumen soll als Puffer zum Kreisverkehr wirken, der zentrale Platz und eine teilweise begehbare Dachlandschaft werden umfangreich begrünt. Selbstverständlich hat klimafreundliche Mobilität Priorität.

Befragung der Anrainer

Im ersten Schritt wurden im Oktober 2023 Folder an die Haushalte rund um das Alte Landgut verteilt, die über das Projekt informierten und die Möglichkeit für Rückmeldungen gaben. Voraussetzung war, dass an diesem Standort eine bauliche Entwicklung stattfinden wird, wie bereits 2021 im Stadtteilentwicklungskonzept Südraum Favoriten festgelegt. Das Projektteam lud die Anrainer dazu ein, online oder per Karte mitzuteilen, wie wichtig ihnen bestimmte Themen für das neue Projekt am Alten Landgut sind. Mehr als 1.400 Antworten sind eingelangt.

Die Auswertung zeigt, dass die meisten Teilnehmern „Begrünung, Abkühlung und besseres Mikroklima“ als am wichtigsten erachten.

Die Ergebnisse der Befragung fließen in das Konzept für das Projekt ein und werden auch Teil der Unterlagen für einen zweistufigen Wettbewerb sein, der 2024 starten soll. Die Vorstellung des Siegerprojekts wird voraussichtlich 2025 erfolgen.

Info-Ausstellung vor Ort

Interessierte können sich jetzt vor Ort am Alten Landgut (vor dem Eingang zu U1-Station Altes Landgut) bei einer jederzeit frei zugänglichen Info-Ausstellung ein Bild von den ersten Überlegungen und den nächsten Schritten machen.

An zwei Terminen – am 15. Dezember 2023 und 25. Jänner 2024, jeweils von 14 bis 16 Uhr – stehen Experten aus dem Planungsteam für Gespräche zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.