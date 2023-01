Staualarm am Samstag in Wiener City

Aufgrund einer Demonstration ist am Samstag, 21. Jänner, mit Sperren am Wiener Ring und am Franz-Josef-Kai zu rechnen. Von 14:30 bis etwa 18:00 Uhr bewegt sich die Demo vom Burgtor über die Ringstraße – Franz-Josefs-Kai – Ringstraße zum Burgtor und Heldenplatz.

Ausweichen

Der Automobilclub empfiehlt Autofahrern großflächig auszuweichen. Etwa über die Stadtautobahnen (A23, A22) oder den Gürtel. Zeitverzögerungen sind jedenfalls auf Ring, Franz-Josefs-Kai, Roßauer Lände, Untere und Obere Donaustraße, Praterstraße, Zweierlinie in beiden Richtungen, Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Favoritenstraße, Rechte Wienzeile, Linke Wienzeile, Burggasse, Währinger Straße, Alser Straße, den Bereichen rund um den Karlsplatz und Schwarzenbergplatz einzuplanen.

Ebenso werden die Öffentlichen Verkehrsmittel, abgesehen die U-Bahnen, von der Demonstration am Samstag betroffen sein.