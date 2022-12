Demo am Samstag bringt Ringsperre mit sich

Der Automobilclub ÖAMTC warnt: Autofahrer müssen am dritten Adventsamstag in Wien viel Geduld mit bringen. Denn am 10. Dezember findet die „Fairdenker“ Demo statt. Zur rechten Demo werden tausende Teilnehmer und Staus erwartet.

Sperren

Von 14:30 Uhr bis 18:00 sind mit Sperren am Franz-Josefs-Kai und am Ring zu rechnen. Die Experten des ÖAMTC raten daher nicht in die Innenstadt zu fahren und gegebenenfalls über den Gürtel auszuweichen. Staus sind auf Ring, Franz-Josefs-Kai, der Oberen und Unteren Donaustraße, Praterstraße, Roßauer Lände, im Bereich von Schwarzenberg- und Karlsplatz, auf der gesamten Zweier-Linie und auf den Zufahrten in die Innenstadt einzuplanen.