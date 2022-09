Staualarm! Metal-Konzerte bringen Blechkolonnen

Heavy Metal Fans kommen dieses Wochenende auf ihre Kosten. Denn am Samstag, 17.09.2022, und Sonntag, 18.09.2022, beehren Szenegrößen wie „Machine Head“, „Amon Amarth“ oder „Parkway Drive“ die Wiener Stadthalle. Die Konzerte bringen auch viel „Metall“ auf die Straßen der Stadt, wie der ARBÖ warnt.

Verzögerungen auf Wiens Straßen

Am Samstag gastieren „Machine Head“ und „Amon Amarth“ ab 19:50 Uhr in der Halle D. An gleicher Stelle betreten ab 21:00 Uhr die Band-Mitglieder von „Parkway Drive“ die Bühne. Tausende Fans der Musiker werden in den 15. Bezirk „pilgern“. Nicht wenige davon werden auch mit dem eigenen Fahrzeug oder mit Fahrgemeinschaften anreisen. Daher werden lange Verzögerungen laut Erfahrungen des ARBÖ vor allem am Neubaugürtel, der Hütteldorfer Straße, der Felberstraße und den Straßen im Nibelungenviertel nicht ausbleiben. Fahrzeuglenker müssen zwar die generelle Kurzparkzone nicht beachten, da diese nur von Montag bis Freitag gilt, aber die Anrainerparkplätze sehr wohl. Als Stellplatzalternativen bieten sich die Märzparkgarage und Stadthallengarage mit eigenen Veranstaltungspauschalen an.

Öffis statt Stau

Wer kann sollte möglichst mit den Wiener Linien anreisen. „Die U-Bahnlinie U6, die Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und die Buslinie 48A halten in unmittelbarer Nähe der Wiener Stadthalle. Auch die U-Bahnlinie U3 ist mit der Station Westbahnhof zu Fuß von der Stadthalle erreichbar“, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten.