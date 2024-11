Staufrei zum wunderbaren Adventmarkt schippern

Mit dem Twin City Liner kann man völlig stresslos vom Schwedenplatz bis nach Bratislava reisen und die vorweihnachtliche Stimmung genießen.

Ab 22. November heißt es wieder: Leinen los – und auf geht’s die Donau entlang bis nach Bratislava. Eine wirklich schöne Reise, die gerade in der Vorweihnachtszeit sehr reizvoll ist. In der slowakischen Hauptstadt warten romantischer Lichterglanz, dutzende Stände mit Kunsthandwerk aus Keramik, Holz, Glas, Maisstroh und Bienenwachs sowie lokale Gaumenfreuden wie Lokše (Kartoffelpalatschinken), Gansl, Zigeunerbraten, Kartoffelpuffer, Strudel, Glühwein, Met oder Punsch.

Zauberhafte Schiffsfahrt

Aber auch die Fahrt selbst in den hochmodernen TCL-Schiffen ist sehr angenehm. Für das kulinarische Wohl ist an Bord gesorgt, die Bedienung ist gut und die Fahrzeit auf der Donau vergeht wie im Flug. Die Schiffe fahren bis 22. Dezember jeweils am Freitag, Samstag, Sonntag und an Feiertagen direkt vom Schwedenplatz in die vorweihnachtliche Altstadt Bratislavas.

Tickets und Kontakt

Einzelpreise pro Strecke und Person: 39 Euro (Hauptdeck Economy), 52 Euro (Captain‘s Lounge), 25 Euro (limitiertes Red Ticket). Kinder von zwei bis elf Jahren erhalten 50 % Ermäßigung, unter zwei Jahren fahren Kleinkinder in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos. Buchbar per Telefon unter +43 1 904 88 80, online unter www.twincityliner.com.

Bild: visitbratislava.com