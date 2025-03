STAY SPICED! Eröffnet neuen Store in der Shopping City Süd

Die österreichische Premium-Gewürzmarke STAY SPICED! setzt ihren Expansionskurs erfolgreich fort. Am 12. März 2025 wurde feierlich der neueste Store in der Westfield Shopping City Süd (SCS) eröffnet.

Damit erweitert das Unternehmen seine Präsenz in einem der größten Einkaufszentren Europas und bringt seine hochwertigen Gewürze noch näher an Kochbegeisterte und Genießer.

Zweiter Store in Österreich

Mit dem neuen Standort in Vösendorf erweitert STAY SPICED! sein Filialnetz und betreibt nach dem Store im Salzburger EUROPARK nun bereits den zweiten Laden in Österreich. Die Marke ist bekannt für ihr umfangreiches Sortiment an hochwertigen Gewürzen und einzigartigen Geschmackskompositionen.

70 m² voller Aromen und Inspiration

Auf einer Fläche von über 70 Quadratmetern bietet der Store das komplette STAY SPICED!-Sortiment an. Von bewährten Klassikern wie Salz und Pfeffer bis hin zu innovativen Gewürzmischungen und limitierten Sonderserien für Hobbyköche und Profis – hier kommt jeder Geschmack auf seine Kosten. Lukas M. Walchhofer, geschäftsführender Gesellschafter von STAY SPICED!, erklärt: “Was bei unseren Gastronomen bereits beliebt angekommen ist, findet ebenso mehr und mehr Gefallen für das private Kochen.”

Mehr als nur Gewürze – eine Reise der Sinne

Bei STAY SPICED! geht es um weit mehr als nur um Gewürze. Die Marke versteht sie als Brücke zu internationalen Geschmackserlebnissen und als Träger von Erinnerungen. Jedes Gewürz erzählt eine eigene Geschichte – von seiner Herkunft, der Handwerkskunst und der Leidenschaft, die in seiner Herstellung steckt. Mit über 365 Gewürzmischungen und 160 Reingewürzen bietet STAY SPICED! eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration für alle Kochbegeisterten.

Live-Cooking und persönliche Beratung

Neben dem umfangreichen Sortiment dürfen sich Besucher:innen auf ein besonderes Einkaufserlebnis freuen. Der Store bietet regelmäßig Live-Cooking-Events, Verkostungen und eine persönliche Beratung durch die STAY SPICED!-Gewürzexpert:innen. Unter dem Motto “Taste it. Love it. Repeat!” wird das Einkaufen zu einem Erlebnis für alle Sinne.

“Mit der Eröffnung unseres Stores in der SCS schaffen wir ein neues Einkaufserlebnis für alle, die gerne mit hochwertigen Zutaten kochen und Freude am Genusserlebnis verspüren. Die Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden ist uns enorm wichtig – und mit diesem Standort erreichen wir täglich neue Menschen, die sich für Qualität, Genuss und Inspiration begeistern.” Lukas M. Walchhofer geschäftsführender Gesellschafter von STAY SPICED!