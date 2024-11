Die Liebeserklärung an die Heimatstadt: Staycation

Die aktuelle Studie der Wirtschaftskammer Wien und der KMU-Forschung Austria zum Thema Staycation zeigt deutlich: Die Wiener lieben ihre Stadt. In diesem Sommer bleibt jeder Fünfte (20 %) komplett zuhause, und zwei Drittel verbringen ihren Urlaub teilweise in der Stadt.

Mit durchschnittlich 15 Urlaubstagen im Sommer entscheiden sich viele Wiener, ihre Stadt zu genießen. Ein Drittel verlässt Wien gänzlich, aber fast die Hälfte davon verbringt zumindest fünf der 15 Urlaubstage in Wien. Viele zieht es in ein anderes Bundesland oder ans Mittelmeer, während nur wenige ihre freien Tage außerhalb Europas verbringen.

Was machen die Wiener in ihrer Freizeit?

Die Wiener wissen, was ihnen gut tut. Kulinarik und Erholung im Grünen stehen hoch im Kurs. 65 % genießen ein gemeinsames Essen, 46 % verbringen ihre Zeit in Parks und Gärten. Auch die zahlreichen Schanigärten und Freibäder der Stadt sind beliebt. Markus Grießler von der Wiener Wirtschaftskammer betont: „Die Möglichkeiten, die Wien bietet, werden sehr gut angenommen. Freizeit in Wien ist nicht nur Sport oder Aufenthalt an der frischen Luft, sondern auch die Wiener Gastronomie spielt eine wichtige Rolle. Besonders die Schanigärten sind ein wichtiger Teil des Lebens in unserer Stadt.“

Abkühlung bei über 30 Grad

Wie kühlt man sich an heißen Tagen in Wien ab? 58 % der Wiener versuchen, nur zu den Morgen- oder Abendstunden das Haus zu verlassen. Ein Eis hilft vielen bei der Abkühlung, auch die Freibäder sind eine beliebte Option. Klimaanlagen und Besuche in Museen, Bibliotheken oder Kinos bieten ebenfalls eine willkommene Abwechslung. Die Wiener wissen also, wie sie der Hitze entkommen können – ob mit einem Sprung ins kühle Nass oder einem gemütlichen Nachmittag im klimatisierten Museum.

Den Alltagstrott verhindern

Wie verhindern die Wiener , dass sie in den Alltagstrott geraten? Viele widmen sich mehr ihren Hobbys(61%), blenden bewusst die Arbeit aus oder nutzen die Zeit, um neue Sehenswürdigkeiten und Orte in Wien zu entdecken. Auch das bewusste Reduzieren von Social Media und Nachrichten kann helfen, sich zu entspannen und den Kopf freizubekommen. So bleibt die Staycation spannend und abwechslungsreich.

„Diese Studie bestätigt, was wir bereits wissen“, so WIFO-Experte Oliver Fritz. „Wiener schätzen die hohe Lebensqualität ihrer Stadt und nutzen sie gerne als Urlaubsoption. Das vielfältige Freizeitangebot macht Wien zu einem attraktiven Ort der Erholung – nicht nur für Einheimische, sondern auch im internationalen Vergleich.“