Sternsinger starten ins neue Jahr: Gemeinsam Gutes tun

Von 27. Dezember 2024 bis 6. Jänner 2025 ziehen rund 85.000 Sternsinger:innen in ganz Österreich durch die Straßen. Sie überbringen die weihnachtliche Friedensbotschaft und Segenswünsche für das neue Jahr. Dabei bitten sie auch um Spenden, die Menschen in den ärmsten Regionen der Welt zugutekommen.

Die Dreikönigsaktion, das Hilfswerk der Katholischen Jungschar, unterstützt mit den gesammelten Spenden weltweit rund 500 Projekte in Armutsregionen. Seit Beginn im Jahr 1954 kamen durch die Sternsinger:innen beeindruckende 540 Millionen Euro zusammen. Im Vorjahr wurde mit 19,5 Millionen Euro ein neuer Rekord erreicht.

Schwerpunkt 2025: Nepal

In diesem Jahr stehen Kinder und Jugendliche in Nepal im Fokus. Viele von ihnen leiden unter Armut, Gewalt und Ausbeutung. Dank der Sternsingen-Spenden erhalten sie Schutz, Betreuung und Bildung, und damit die Chance auf eine bessere und selbstbestimmte Zukunft.

Traditionelle Besuche und internationale Auftritte

Zum Auftakt der Aktion besuchen die „Heiligen Drei Könige“ am 27. Dezember Kardinal Christoph Schönborn. Am 30. Dezember empfängt Bundespräsident Alexander Van der Bellen königliche Delegationen aus ganz Österreich in der Hofburg. Ein besonderer Höhepunkt: Am Neujahrstag sind Sternsinger:innen aus der Pfarre Lochau (Vorarlberg) zu Gast bei Papst Franziskus in Rom und nehmen am Neujahrsgottesdienst teil.