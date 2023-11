Ab sofort Hüttenzauber in der romantischen Umgebung des Türkenschanzparks. Die ideale Einstimmung auf das Weihnachtsfest.

Seit dem 11. November haben die schmucken Hütten von Weihnachten im Park in der romantischen Kulisse des Türkenschanzparks wieder geöffnet und laden zum vorweihnachtlichen Genuss. Ab 15 Uhr gibt es an Wochentagen und ab 12 Uhr an Wochenenden bis 22 Uhr Punsch, Maroni, Ofenkartoffel, Hausmannskost, Pasta aus dem Käselaib, Baumstriezel, Herzwaffel am Stiel und natürlich jede Menge Süßigkeiten für Kinder.

Ausgefallenes & Originelles

Bei den Gewerbehütten finden die Besucher auch Ausgefallenes und Originelles aus der Region sowie viel Kunsthandwerk. Die Jagdhornbläsergruppe „Hermann Löns Wien“ und Gypsy-Jazz von Ferenc Bodi & Friends sorgen für Unterhaltung. Am 8. Dezember kommt ab 15 Uhr der Nikolaus und teilt Süßigkeiten aus! Parkeingang: Ecke von der Peter-Jordan-Straße–Dänenstraße. Zufahrt mit dem 10A.

Online-Infos unter https://www.weihnachtimpark.at/

Bild: Gerhard Krause