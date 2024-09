Stöbern mit Genuss beim Kaffeehaus-Flohmarkt

Am 28. September haben Kaffeefreunde wieder die Gelegenheit, in die Welt der Wiener Kaffeehauskultur einzutauchen. Zum 14. Mal öffnet der Flohmarkt in der Julius Meinl-Gasse in Ottakring seine Türen und lädt zum Stöbern und Entdecken ein.

Der Flohmarkt bietet eine exklusive Gelegenheit, einzigartige Raritäten aus der Welt der Wiener Kaffeehäuser zu entdecken. Unter anderem wird die Familie Querfeld, bekannt durch das berühmte Cafe Landtmann, ihre Lager räumen und eine Auswahl an größeren und kleineren Schätzen zum Verkauf anbieten. Hier finden Kaffeeliebhaber nicht nur Geschirr und Tische, sondern auch Sesseln und Bilder – eine wahre Fundgrube für Liebhaber klassischer Kaffeehaus-Elemente.

Vielfalt und Charme

Das Angebot reicht von nostalgischen Erinnerungsstücken bis hin zu stilvollen Antiquitäten. Die große Vielfalt der angebotenen Artikel sorgt dafür, dass für jeden Besucher etwas dabei ist. Ob Sie nun auf der Suche nach einem eleganten Kaffeetisch oder einem kunstvollen Bild sind, der Flohmarkt hält zahlreiche Schätze bereit, die das Herz eines jeden Kaffeeliebhabers höherschlagen lassen.

Ein unvergesslicher Tag

Besuchen Sie den Flohmarkt und genießen Sie nicht nur die Möglichkeit, besondere Fundstücke zu ergattern, sondern auch das einzigartige Flair der Wiener Kaffeehauskultur. Lassen Sie sich von der charmanten Atmosphäre mitreißen und erleben Sie einen unvergesslichen Tag voller Entdeckungen und Genuss.

Wann und wo?

Datum: 28. September 2024,

Uhrzeit: 10.00 – 16.00 Uhr

Ort: Julius-Meinl-Gasse, 1160 Wien