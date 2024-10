Stolz und Freude bei Bezirks Business und Medical Awards Landstraße

Mit 108.000 Stimmen – viele direkt aus der Landstraße – haben die Wiener Bezirksblatt-Leser die Sieger der Bezirks Business Awards und Medical Awards Landstraße gewählt. Im Beisein von Bezirksvorsteher Erich Hohenberger wurden die strahlenden Gewinner ausgezeichnet.

Stolz und Freude in der Bezirksvorstehung Landstraße: Die Gewinner der Bezirks Business Awards und Bezirks Medical Awards konnten ihre Auszeichnungen im Rahmen einer feierlichen Abendveranstaltung entgegennehmen. Diese Auszeichnung macht einmal mehr deutlich, wie wichtig Unternehmen und medizinische Betriebe für den „Puls“ eines Bezirks sind. Bezirkschef Erich Hohenberger: „Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit dem Wiener Bezirksblatt diese schöne Anerkennung vergeben können. Ein reges, lokales Wirtschaftsleben und eine gute Gesundheitsversorgung haben eine bedeutende Rolle für die Sicherung einer hohen Lebensqualität für die Bewohner in der Landstraße.“

Ein großer Dank an langjährige Partner und Unterstützer

Ein lieb gewonnener „Pflichttermin“ ist die Verleihung auch für viele Partner und Unterstützer der Awards. Wirtschaftskammer Wien-Bezirksobmann Klaus Brandhofer unterstreicht: „Auch Unternehmer freuen sich über Lob – wie auch ihre Mitarbeiter. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten und unter dem Einfluss des Fachkräftemangels, wissen sie, wie wichtig Motivation und Anerkennung sind. Ich freue mich, dass das Wiener Bezirksblatt mit den Bezirks Business Awards und Bezirks Medical Awards dabei unterstützt.“ Weitere langjährige Partner wie die ViennaEstate Immobilien GmbH, vertreten durch Asset-Manager Stefan Hochleitner, oder die Volksbank Wien mit Filialleiter Thomas Hejna und Gerhard Blak schlossen sich in ihren Reden zur signifikanten Bedeutung der Awards mit ihren Ausführungen an. In seiner Ansprache dankte Wiener Bezirksblatt-Geschäftsführer Mag. Thomas Strachota den treuen Partnern. Grund zur Freude gab es auch über die kürzlich in der aktuellen Mediaanalyse bestätigten Top-Zahlen des Wiener Bezirksblatts, dass damit „eine starke und attraktive mediale Unterstützung für lokale Wirtschaftspartner bietet.“

Stolze Sieger bei den Medical Awards und Kleinbetrieben

Einige Ausgezeichnete konnten aufgrund von Krankheitsfällen leider nicht persönlich ihre Awards entgegennehmen – ihre schriftlichen Botschaften ließen jedoch deutlich ihre Dankbarkeit und ihren Stolz für das anwesende Publikum lebendig werden. Den Bezirks Medical Award nahm unter anderem Zahnärztin Dr. Sabina Islamovic begeistert entgegen, die mit ihrem Team zum Ehrungsabend kam. Die Beliebtheit ihrer Praxis, erklärt sich die Medizinerin damit, dass „wir besonders einfühlsam sind und auf die Ängste von Patienten eingehen.“ In der Kategorie Kleinbetriebe konnte Crazy Butcher den ersten Platz für sich in Anspruch nehmen. Inhaber Dejan Ilic freute sich, dass das innovative Konzept des Fleischerei-Betriebs so gut ankommt: „Wir sind stolz über die Auszeichnung, die uns zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass man mit frischen Ideen beim Konsumenten punkten kann.“ Der Drittplatzierte, das Restaurant Landstein

Strahlende Gewinner in den Kategorien Mittel- und Großbetriebe

Über den ersten Platz in der Kategorie Mittelbetriebe freute sich das Team Marx Halle der HEY Communications & Productions GmbH, vertreten durch Vera Wörgötter-Van Muysen, Antonia Baswald und Katharina Strnad führten aus. Das Damen-Trio führte in seiner Dankesrede aus, dass der „vielfältige Veranstaltungs-Mix für die gute Annahme der Marx Halle beim Publikum ist – da ist für jeden etwas dabei.“ Und für graue Herbsttage gab es gleich einen Freizeittipp: „Unbedingt eine Kabarettveranstaltung besuchen!“. Ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen gab es in der Kategorie Großbetriebe zwischen Wiener Linien, der Casinos Austria AG und der LUKOIL International GmbH, die schließlich den 1. Platz für sich beanspruchen konnte. Der Schmierstoffhersteller arbeitet mit österreichischen Rohstoffen und betreut Kunden in Österreich und der ganzen Welt. Michael Löwy bedankte sich für die Auszeichnung, die eine „schöne Anerkennung trotz der schwierigen Lage für die Arbeit und das Engagements unseres Unternehmens ist.“

Die Gewinner der Business Awards Landstraße:

Bezirks Medical Awards

Ordination für Kardiologie und Innere Medizin Landstraße – Univ. Prof. PD Dr. Thomas Weiss PHD FESC

Praxis für Frauenmedizin 1030 Wien – Dr. Katherina Kovalenko & Dr. Birgit Anker & Dr. Emina Kavsek

Dr. Sabina Islamovic, Zahnärztin

Bezirks Business Awards

Kleinbetriebe

Platz: Crazy Butcher Platz: Mrs.Sporty Club Wien-Landstraße II Platz: Restaurant Landstein

Mittelbetriebe

Platz: Marx Halle – Hey! Communications & Productions GmbH Platz: Autohaus Erdberg Platz: Wirtshaus Herlitschka

Großbetriebe