Strandfeeling vor den Toren Wiens

Strohgedeckte Sonnenschirme, eine riesige Liegewiese, Cocktails und ein herrlicher Badesee – „Summer Island“ in der St. Martins Therme & Lodge ist in die Outdoor-Badesaison gestartet und sorgt unweit von Wien für perfektes Urlaubsfeeling. Der Badesee lädt aber nicht nur zum gemütlichen Schwimmen und Plantschen ein – auch aktiver Sport kann im kristallklaren Wasser betrieben werden – vom Training in den Schwimmbahnen bis hin zum beliebten Stand-up-Paddling.

Familien

Selbstverständlich ist auch für Familien Badespaß garantiert. Neben dem Kinder-Außenbecken erwartet die Kids reichlich Abenteuer im Forscherzelt, wo dann mit Ökopädagog*innen unter anderem Hühner, Kaninchen, Fische und Insekten kennengelernt werden. Kleine und große Entdecker*innen können auf Expedition gehen, kreativ sein, trommeln, Spaß haben und natürlich: forschen und staunen. Für gute Unterhaltung sorgt außerdem das Mitmach-Puppentheater.

INFO

stmartins.at