Straßenfest: Party-Stimmung auf der Reinpi!

Die Reinprechtsdorfer Straße ist mitten in der Umgestaltungsphase zur klimafitten Geschäftsstraße – wenn das kein Grund zum Feiern ist … Das hat man sich auch im Bezirk gedacht und veranstaltet am 1. September ein großes Straßenfest.

Manchmal sind alle guten Ding einfach zwei: Nachdem der ursprüngliche Party-Termin wetterbedingt abgesagt werden musste, wagt man in Margareten am 1. September einen neuen Versuch – und vertraut darauf, dass der Wettergott diesmal mitspielt. Ab 15 Uhr steigt am Siebenbrunnenplatz das große Grätzlfest mit jeder Menge Unterhaltungs-programm und Gastro-Ständen. Die kleinsten Bewohner werden dabei große Freude mit Zuckerwatte und Luftburg-Action haben. Für gute Sounds sorgt DJane Mel Merio, die von 16 bis 18 Uhr auflegt. Von 18 bis 20 Uhr gibt es dann Austrorock von Wiener Wahnsinn.

Vorbeikommen und mitfeiern zahlt sich aus!